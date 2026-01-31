Calciomercato Milan, tra difesa e centrocampo: i nomi di Disasi, Goretzka e il giovane Cissé

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera valuta nuovi innesti per puntellare la rosa: profili internazionali e scommesse

Il Milan non si ferma e, nonostante la sessione entri nelle fasi calde, continua a monitorare il mercato dei difensori. Sebbene la retroguardia non sia considerata una priorità assoluta, la dirigenza di Via Aldo Rossi resta vigile su occasioni low cost o profili in cerca di rilancio.

Difesa: l’opzione Disasi e il nodo Giménez

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ai rossoneri sarebbe stato nuovamente proposto Axel Disasi, possente difensore centrale francese classe 1998, attualmente in forza al Chelsea. Il calciatore, noto per la sua fisicità e l’abilità nel gioco aereo, sta vivendo un momento complicato a Londra, avendo collezionato quest’anno solo poche apparizioni tra la squadra riserve e l’Under 21 dei Blues.

L’operazione Disasi appare decisamente più percorribile rispetto alla pista che porta a José María Giménez. Il centrale uruguaiano dell’Atletico Madrid, leader carismatico della difesa di Diego Simeone, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile a causa di un ingaggio da 7 milioni di euro e un costo del cartellino elevatissimo. Sia lui che Mario Gila, giovane difensore spagnolo in forza alla Lazio e cresciuto nel vivaio del Real Madrid, sembrano essere obiettivi concreti solo in ottica della prossima stagione.

Centrocampo: il sogno Goretzka e il talento Cissé

Per la mediana, il nome di spicco resta quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, pilastro della nazionale teutonica e noto per i suoi inserimenti offensivi, è ormai prossimo all’addio al Bayern Monaco. Il club bavarese ha ufficializzato che il calciatore lascerà la Baviera a luglio, aprendo uno scenario interessante per il Diavolo.

In prospettiva, i rossoneri si muovono con decisione anche su Alphadjo Cissé. Il talento diciannovenne, centrocampista offensivo nato a Treviso ma di origini guineane, è attualmente di proprietà del Verona (in prestito al Catanzaro). Il club milanese avrebbe già sorpassato la concorrenza del PSV Eindhoven, incassando il gradimento del ragazzo. Resta però da trovare l’accordo economico con gli scaligeri, con la dirigenza rossonera che continua il pressing per chiudere l’operazione.