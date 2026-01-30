Mercato Milan, Goretzka dirà addio al Bayern a parametro zero! L’annuncio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato internazionale si accende improvvisamente con una notizia che scuote le fondamenta della Bundesliga e arriva dritta fino a Milanello. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport, l’era di Leon Goretzka al Bayern Monaco è ufficialmente giunta al capolinea. Il centrocampista tedesco, possente mediano “box-to-box” capace di abbinare una struttura fisica imponente a inserimenti offensivi micidiali, lascerà la Baviera a parametro zero il prossimo luglio.

Il nuovo assetto del Diavolo: Tare e Allegri pronti all’assalto

Questa clamorosa opportunità di mercato cade proprio nel momento in cui i rossoneri stanno ridefinendo la propria identità tecnica. Con l’insediamento di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per il suo fiuto infallibile nello scovare occasioni internazionali e gestire colpi a costo zero, la strategia del club è chiara: rinforzare la rosa con profili di caratura mondiale.

A gestire il materiale tecnico sul campo c’è ora Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro tattico noto per la sua pragmatica gestione dei campioni e per la ricerca di equilibrio tra i reparti. Allegri, che ha sempre prediletto centrocampisti strutturati e dotati di “strappo” atletico, vedrebbe in Goretzka l’innesto perfetto per il suo scacchiere.

Addio al Bayern: le parole di Christoph Freund

La conferma della separazione è arrivata direttamente da Christoph Freund, dirigente sportivo dei bavaresi, il quale ha sancito la fine di un ciclo durato otto anni. Goretzka, classe 1995 che tra pochi giorni spegnerà 31 candeline, ha vinto tutto in Germania, compresa la Champions League del 2020. Nonostante l’imminente scadenza, il Diavolo dovrà guardarsi dalla concorrenza della Premier League, ma il fascino del nuovo progetto tecnico guidato dal duo Tare-Allegripotrebbe fare la differenza.

Prospettive per i rossoneri

L’obiettivo dei rossoneri è quello di regalare al proprio tecnico un calciatore esperto che possa alzare l’asticella della fisicità. Se Igli Tare riuscisse a strappare il “sì” del tedesco, il Milan si assicurerebbe uno dei pezzi pregiati del calcio europeo senza sborsare un euro per il cartellino. Il popolo del Diavolo sogna già un centrocampo dominante per la prossima stagione, sotto la guida sapiente di un allenatore che ha fatto della solidità il suo marchio di fabbrica.