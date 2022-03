Calciomercato Milan, Laudisa: «Occhi su Bajrami dell’Empoli»

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Carlo Laudisa ha parlato della tentazione Bajrami per la trequarti rossonera

«Il Milan sta progettando il futuro con dei cambiamenti chiari: Kessiè andrà molto probabilmente al Barcellona, arriva Adlì e rientra Pobega dal Torino. Poi c’è anche un discorso sui riscatti, di Florenzi e di Messias. Brahim? Occorrono 22 milioni per riscattarlo, ed ecco perché, in questa stagione un po’ in chiaroscuro per lo spagnolo, il Milan si sta guardando intorno per il ruolo di trequartista, e il caso vuole che la partita con l’Empoli proponga Bajrmani, uno dei giocatori più interessanti del campionato. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo potrebbe portare l’Empoli a venderlo ad un prezzo onorevole nella scia di quanto era accaduto in passato con Krunic e Bennacer»