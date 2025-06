Calciomercato Milan, sentite Di Marzio: «La trattativa si è arenata»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio fa chiarezza sulla situazione relativa ad una possibile trattativa dei rossoneri

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Zambo Anguissa e della conseguente trattativa tra Napoli e Milan per il trasferimento di Yunus Musah.

LE PAROLE – «Il Napoli sta parlando con Anguissa per il rinnovo. Anguissa in questo momento sembra orientato verso la permanenza. Anche per questo motivo la trattativa tra gli azzurri e il Milan per Musah si è arenata».