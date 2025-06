Calciomercato Milan, lunedì giorno decisivo per Musah? Avviso del Napoli, dipende tutto da questo affare

Calciomercato Milan, lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per l’affare Yunus Musah col Napoli: tutti i dettagli

Il mercato del Napoli è in fermento, con il futuro del centrocampo azzurro appeso a un filo, o meglio, alla decisione definitiva su André-Frank Zambo Anguissa. Nelle scorse settimane, il centrocampista camerunese sembrava destinato a un clamoroso trasferimento all’Al Hilal, il club arabo guidato da Simone Inzaghi, con un’offerta che si preannunciava irrinunciabile. Tuttavia, un repentino cambio di rotta ha portato la società partenopea a riconsiderare la posizione del suo prezioso mediano, anche di fronte a proposte economicamente allettanti provenienti da altri campionati.

Questa incertezza sul destino di Anguissa ha un effetto diretto sulle strategie del Napoli per il centrocampo. Il club, infatti, mantiene vive le speranze di acquisire Yunus Musah dal calciomercato Milan. L’interesse per il talentuoso statunitense non è un mistero e, in caso di partenza di Anguissa, Musah diventerebbe l’obiettivo primario per rafforzare la mediana a disposizione di Antonio Conte. La situazione è in evoluzione, e si attendono sviluppi decisivi all’inizio della prossima settimana.

Il verdetto finale su Anguissa è atteso per lunedì. Quel giorno si saprà se il giocatore rinnoverà il suo contratto con il Napoli, un’opzione che, di fatto, farà tramontare l’operazione che vedeva gli azzurri molto vicini a chiudere per Musah. Le parti in causa dovrebbero fornire una risposta definitiva dopo il weekend, delineando così il quadro completo del centrocampo napoletano per la prossima stagione.

André-Frank Zambo Anguissa è stato un pilastro fondamentale nella conquista dello Scudetto nella stagione appena trascorsa. Le sue prestazioni eccellenti, i gol importanti e un ardore ritrovato hanno contribuito in maniera decisiva al successo storico del Napoli. È interessante notare come, solo un anno fa, il suo futuro in azzurro fosse in bilico, con voci di un’imminente cessione per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Ora, la situazione è radicalmente cambiata.

Anguissa sembra intenzionato a giocarsi la prossima Champions League da protagonista con la maglia del Napoli, resistendo alle sirene arabe che gli offrirebbero un contratto oneroso, quasi da record per un centrocampista. La sua volontà di rimanere a Napoli è un segnale forte, e sembra che Antonio Conte non abbia alcuna intenzione di privarsi di un giocatore così cruciale per i suoi schemi. La permanenza di Anguissa rappresenterebbe una grande vittoria per il Napoli, garantendo continuità e qualità al reparto mediano. Tuttavia, la palla è ancora in gioco, e solo i prossimi giorni diranno se il futuro di Anguissa sarà ancora a tinte azzurre o se il Napoli dovrà virare definitivamente su Yunus Musah per completare la sua campagna acquisti.