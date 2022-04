Calciomercato Milan, Di Marzio: «Dal futuro di Ibra a Origi, vi dico»

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista della prossima stagione

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista della prossima stagione:

«Ibra? Deciderà lui, bisgnerà capire anche quanto il Milan abbia voglia di capire con lui a che condizioni, ma penso di sì altrimenti non avrebbe mandato quel tipo di messaggio. C’è una trattativa avanzata per Origi, non ci sono ancora le firme però c’è la voltontà di portarsi a casa un giocatore che tutte le volte che è stato chiamato in causa è stato sempre determinante, poi a seconda di quello che deciderà Ibra valutare se fare un altro investimento davanti su un giovane che possa garantire un grande futuro»