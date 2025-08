Calciomercato Milan, fissata la deadline per Jashari! Giorni decisivi, senza fumata bianca prende piede questa alternativa

Calciomercato Milan, entro martedì la decisione finale su Jashari: senza fumata bianca virata definitiva su Javi Guerra del Valencia

Lunedì e martedì si prospettano come giorni cruciali per il futuro del centrocampo del Milan. L’attesa decisione su Jashari, il talentuoso mediano che ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera, è ormai imminente. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto, le sensazioni interne al club indicano una chiara direzione: l’offerta presentata, pari a 33,5 milioni di euro, è considerata estremamente elevata e, con ogni probabilità, non verrà ritoccata al rialzo.

All’interno del calciomercato Milan, la consapevolezza che l’ultima proposta per Jashari sia già al limite massimo è crescente. La prevalenza interna è quella di non rilanciare, mantenendo ferma la cifra già messa sul piatto. Questo non significa che l’interesse per il giocatore sia scemato, ma piuttosto che il Milan ritiene di aver già raggiunto il massimo sforzo economico sostenibile per l’operazione. Le discussioni interne sulla situazione Jashari sono molto intense e rappresentano il focus principale di questi giorni per la dirigenza rossonera.

A guidare queste importanti decisioni c’è il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, che, insieme al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando per costruire una squadra competitiva e funzionale alle esigenze del tecnico. La sinergia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per definire le priorità del mercato e per assicurarsi che ogni acquisizione si inserisca perfettamente nei piani tattici.

Nonostante l’attenzione sia concentrata su Jashari, il profilo di Javi Guerra continua a resistere nei discorsi interni al Milan. Questa è un’informazione non di poco conto, poiché suggerisce che il club mantiene aperte diverse opzioni per il centrocampo. Il Milan è perfettamente consapevole che Guerra è vicino al rinnovo con il suo attuale club, ma, nonostante ciò, non lo ha ancora mollato. È interessante notare come lo stesso Guerra sia consapevole dell’interesse del club rossonero, il che potrebbe lasciare uno spiraglio aperto per una potenziale trattativa, qualora le cose non dovessero andare come previsto per Jashari.

La situazione è dunque fluida e in costante evoluzione. Il Milan si trova di fronte a scelte importanti che potrebbero definire il volto del centrocampo per la prossima stagione. La strategia sembra essere quella di agire con fermezza sulle proprie valutazioni economiche, evitando di partecipare a aste al rialzo, ma al contempo mantenendo aperte diverse alternative per raggiungere gli obiettivi prefissati. La lungimiranza di Tare e l’esperienza di Allegri saranno cruciali per navigare in queste acque agitate del calciomercato, cercando di portare a casa i migliori talenti al giusto prezzo. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire quale sarà il prossimo tassello che andrà a rinforzare il centrocampo rossonero.