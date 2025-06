Calciomercato Milan, battaglia con la Roma per Maxim De Cuyper: Il Bruges chiede 20 milioni ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, duello con la Roma per De Cuyper del Brugge: il terzino sinistro può partire per una cifra pari a 20 milioni di euro

Il mercato Milan estivo si infiamma con una delle notizie più calde degli ultimi giorni: Maxim De Cuyper, il talentuoso terzino sinistro del Club Brugge, è al centro di un’intensa battaglia di mercato tra due delle big italiane, Roma e Milan. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com e Tavolieri, il giocatore belga avrebbe già un accordo preliminare con il suo attuale club per una cessione a titolo definitivo fissata sulla cifra di 20 milioni di euro. Questa clausola, di fatto una sorta di “prezzo di uscita” concordato, mette in chiaro la valutazione del Bruges per uno dei suoi elementi più promettenti.

De Cuyper, reduce da una stagione eccellente in Belgio che lo ha visto protagonista sia in campionato che nelle competizioni europee, ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, ma è in Italia che il suo nome sta risuonando con maggiore insistenza. La sua capacità di spinta, la precisione nei cross e la solidità difensiva lo rendono un profilo ideale per le esigenze di squadre che puntano a rafforzare la corsia mancina con un giocatore completo e con margini di crescita ancora significativi.

Milan e Roma: Strategie a Confronto per il Terzino Sinistro

Il Milan, in particolare, sembra intenzionato a fare sul serio. I rossoneri, che hanno come priorità di mercato l’acquisto di un nuovo terzino sinistro, sono disposti a investire una somma considerevole per assicurarsi le prestazioni di De Cuyper. Si parla di un budget destinato a questa operazione che si aggira tra i 15 e i 16 milioni di euro. Questa cifra, sebbene inferiore alla richiesta del Bruges, dimostra il reale interesse del Diavolo e la sua volontà di arrivare al giocatore. I dialoghi sono in corso tra le parti, e la dirigenza milanista sta lavorando per trovare la formula giusta che possa soddisfare le richieste del club belga, magari attraverso bonus o clausole legate alle prestazioni. L’obiettivo è chiaro: portare a San Siro un terzino sinistro giovane ma già con una buona esperienza internazionale.

Dall’altra parte, anche la Roma monitora con forte interesse la situazione. La squadra capitolina, impegnata nella ricostruzione della rosa e nel rafforzamento di ogni reparto, vede in De Cuyper un’opportunità interessante per il futuro. Sebbene al momento non sia stata formalizzata alcuna offerta concreta da parte dei giallorossi, i contatti con l’entourage del giocatore e con il Bruges sono stati avviati. La Roma potrebbe intervenire in un secondo momento, una volta definite altre priorità di mercato, o se le trattative tra Milan e Bruges dovessero rallentare o non andare a buon fine. L’idea è quella di avere un’alternativa valida e un profilo di alto livello per la fascia sinistra, considerando anche le possibili partenze o la necessità di avere maggiori opzioni a disposizione dell’allenatore.

Il Valore di De Cuyper e le Prospettive di Mercato

Il valore di 20 milioni di euro fissato dal Bruges non è casuale. De Cuyper è un pezzo pregiato e il club belga non intende svenderlo. La crescita esponenziale del giocatore, unita alla sua età giovane (classe 2000), lo rendono un investimento sicuro per qualsiasi squadra. Sarà interessante vedere quale delle due contendenti, Milan o Roma, riuscirà a piazzare l’accelerazione decisiva e a soddisfare le richieste del Bruges. La situazione è fluida e potrebbe evolvere rapidamente nelle prossime settimane. I tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia gli sviluppi, sperando di vedere Maxim De Cuyper indossare la maglia della propria squadra del cuore nella prossima stagione. La corsa a De Cuyper è ufficialmente iniziata e promette di essere uno dei tormentoni di questa finestra di mercato estiva.