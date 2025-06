Calciomercato Milan, rossoneri scatenati: De Cuyper nel mirino per il dopo Theo Hernandez, si accende il derby con la Roma!

Calciomercato Milan, il club rossonero è scatenato: per il post Theo Hernandez occhi su De Cuyper. Concorrenza della Roma

Il calciomercato Milan è più che mai attivo sul fronte mercato, con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Non solo centrocampo, con il nome di Ardon Jashari che continua a circolare, ma l’attenzione del direttore sportivo rossonero Igli Tare si sta concentrando prepotentemente su un altro talento proveniente dal Bruges: stiamo parlando di Maxim De Cuyper. Il giovane belga classe 2000 è emerso come il favorito numero uno per raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez, il cui passaggio all’Al-Hilal di Simone Inzaghi sembrerebbe ormai imminente.

Come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercato.com, il Milan ha avviato i contatti per De Cuyper già da diversi mesi, con le prime trattative che risalgono addirittura a marzo. L’ormai quasi certa cessione di Theo Hernandez ha fatto sì che la fase operativa di questa trattativa entrasse nel vivo. Le comunicazioni tra le parti si stanno intensificando, e il management rossonero è pronto a mettere sul piatto un’offerta significativa che si aggira intorno ai 16/17 milioni di euro per assicurarsi il promettente terzino del Bruges.

Non solo Milan: la Roma si inserisce nella corsa a De Cuyper

Tuttavia, il Milan non è l’unica squadra italiana a voler mettere le mani su Maxim De Cuyper. La corsa al laterale belga si sta trasformando in un vero e proprio derby di mercato con la Roma. Anche la dirigenza giallorossa, infatti, ha mostrato un forte interesse per il giocatore, avviando nelle scorse settimane i primi contatti con gli agenti di Maxim. L’inserimento della Roma è legato alla probabile cessione di Angelino, che, dopo la fumata nera con l’Al-Hilal, rimane sul mercato. Questo rende la contesa per De Cuyper ancora più avvincente e incerta, con entrambe le squadre pronte a lottare per assicurarsi le prestazioni del talento belga.

De Cuyper: l’uomo giusto per il Milan e la filosofia di Allegri

Maxim De Cuyper ha mostrato una crescita esponenziale nell’ultima stagione con la maglia del Bruges. Le sue spiccate doti in fase di spinta sono ormai ben note, ma il classe 2000 ha saputo aggiungere al suo repertorio anche una notevole predisposizione al lavoro senza palla in fase difensiva. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da Allegri, il che rende De Cuyper il perfetto erede di Theo Hernandez secondo le strategie del Milan. La sua completezza tattica e la sua capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco lo rendono un profilo ideale per il calcio italiano e per le ambizioni del Milan.

Occhio ai giovani talenti: l’Atalanta su Honest Ahanor

Parallelamente all’interesse per De Cuyper, il Milan è stato accostato anche all’Atalanta nella corsa a un altro giovane talento: Honest Ahanor. Il classe 2008, attualmente sotto contratto con il Genoa fino a giugno 2027, è finito nel mirino della squadra bergamasca. L’Atalanta si è inserita prepotentemente dopo che la trattativa per la cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid del Cholo Simeone sembra ormai in dirittura d’arrivo. Questo dimostra la costante attenzione dei club italiani non solo ai nomi affermati, ma anche ai giovani promettenti che potrebbero rappresentare il futuro del calcio.