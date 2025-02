Calciomercato Milan, Moncada accelera per il suo pupillo! Incontro positivo con gli agenti, serve questa cifra

Calciomercato Milan, Moncada ha incontrato gli agenti di De Cuyper: il terzino del Brugge è il primo obiettivo per il post Theo Hernandez

Come riportato da Tuttosport, e in particolare dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il calciomercato Milan ha avuto un incontro proficuo con gli intermediari di De Cuyper, terzino sinistro del Brugge individuato dal club rossonero come primo obiettivo per il post Theo Hernandez.

La cifra per portarlo a Milanello si attesta sui 25 milioni di euro e da battere c’è soprattutto la forte concorrenza dell’Arsenal. Il Diavolo ha grossa fiducia di portare a termine l’operazione.