Calciomercato Milan, il grande obiettivo per la fascia sinistra si chiama De Cuyper: è già pronta quest’offerta. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha individuato in Maxim De Cuyper un obiettivo concreto per rinforzare la fascia sinistra, con l’intento di proporre un progetto convincente che lo porti a San Siro. Il giovane terzino belga, attualmente al Club Brugge, è considerato l’erede ideale di Theo Hernandez, qualora quest’ultimo dovesse lasciare Milano. La dirigenza rossonera, con il nuovo assetto e la visione strategica di Igli Tare e Massimiliano Allegri, punta a costruire una squadra giovane, talentuosa e con una chiara prospettiva a lungo termine.

De Cuyper, 24 anni compiuti lo scorso dicembre, si è imposto come uno dei migliori esterni sinistri in Belgio, dimostrando notevoli qualità sia in fase difensiva che offensiva. La sua duttilità, che gli permette di giocare come terzino, esterno a tutta fascia o persino come ala, lo rende un profilo particolarmente interessante per Allegri, che apprezza la capacità dei suoi giocatori di ricoprire più ruoli. La sua visione di gioco e la propensione a spingere sulla fascia si sposerebbero bene con il calcio dinamico e propositivo che il Milan vuole mettere in campo.

Le trattative con il Club Brugge sono già state avviate. Si parla di un’offerta rossonera tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che il club belga valuta adeguata per il suo gioiello, il cui contratto scade nel 2028. Nonostante l’interesse di altri club, inclusi Juventus, Roma e alcune squadre di Premier League, il Milan è fiducioso di poter convincere De Cuyper con un progetto sportivo solido e ambizioso, che gli garantisca un ruolo di primo piano e la possibilità di competere ai massimi livelli, anche in Champions League. Il giocatore, dal canto suo, ha già espresso la volontà di fare un passo avanti nella sua carriera e di misurarsi in un campionato estero di alto profilo.