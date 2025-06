Calciomercato Milan, l’obiettivo per la difesa è sempre più lontano: il suo futuro è sempre più vicino ad essere in questa squadra. Le ultimissime

Il calciomercato estivo sta già mettendo in mostra le sue dinamiche complesse, e uno dei giovani talenti italiani più contesi è Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona. Il centrale, che era finito nel mirino del Milan come potenziale rinforzo per il futuro, sembra ora sempre più vicino a un trasferimento in Premier League, destinazione Brighton.

L’interesse del Milan per Diego Coppola era noto. I rossoneri, da tempo attenti ai giovani talenti italiani e al loro sviluppo, avevano individuato nel difensore classe 2003 un profilo ideale per un investimento a lungo termine, capace di crescere e affermarsi in Serie A. La sua fisicità, la sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di impostazione avevano colpito la dirigenza milanista, che lo teneva d’occhio per un eventuale futuro inserimento in rosa.

Tuttavia, la concorrenza internazionale, e in particolare quella inglese, si è dimostrata molto più concreta e decisa. Il Brighton, club noto per la sua capacità di scovare e valorizzare giovani talenti da ogni parte del mondo, ha messo il turbo nella trattativa per Coppola. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui le recenti indiscrezioni di Fabrizio Romano, il club inglese avrebbe presentato un’offerta ufficiale all’Hellas Verona che supera i 10 milioni di euro, una cifra che si avvicina alle richieste degli scaligeri e che ha permesso di accelerare notevolmente l’operazione.

Per il Milan, questa è una sorta di “beffa di mercato”, poiché un obiettivo che era stato attenzionato e considerato interessante sta per sfumare in favore di un club estero. Sebbene i rossoneri non avessero ancora formalizzato un’offerta concreta, l’avanzamento della trattativa con il Brighton rende quasi impossibile un eventuale inserimento last minute.

Per Diego Coppola, il passaggio al Brighton rappresenterebbe un’occasione importante per misurarsi in un campionato altamente competitivo come la Premier League. Dopo aver debuttato anche con la Nazionale italiana, questa nuova avventura all’estero potrebbe essere un banco di prova fondamentale per la sua crescita e la sua maturazione calcistica. Il Brighton, dal canto suo, si assicurerebbe un difensore giovane ma già con esperienza in Serie A, in linea con la sua filosofia di mercato.

Dunque, mentre il Milan dovrà probabilmente rivolgere altrove le proprie attenzioni per il reparto difensivo, Diego Coppola sembra ormai proiettato verso un futuro in Inghilterra, con i dettagli finali dell’accordo tra Hellas Verona e Brighton in via di definizione.