Calciomercato Milan, pronta la rivoluzione dei conti: 32 milioni liberati per la stagione 2025/26. Cardinale gongola

Calciomercato Milan, importantissima svolta a bilancio: grazie alle uscite liberati circa 32 milioni di euro. I dettagli

Il Diavolo si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione finanziaria in vista della stagione 2025/26. Tra la chiusura di prestiti onerosi e la naturale scadenza di contratti importanti, il club rossonero è destinato a liberare un consistente spazio nel proprio bilancio, con un risparmio stimato di circa 32 milioni di euro. Questa manovra, attesa con interesse da tifosi e addetti ai lavori, permetterà alla società meneghina di avere maggiore flessibilità economica sul mercato e per la gestione futura.

Le uscite che contribuiranno a questo significativo alleggerimento delle casse sono diverse e riguardano sia giocatori in prestito che elementi il cui contratto giungerà al termine. Tra i nomi che faranno tirare un sospiro di sollievo alle finanze del calciomercato Milan, spiccano quelli di calciatori che hanno avuto un impatto finanziario notevole, nonostante la loro permanenza sia stata temporanea o stia per concludersi.

Ad esempio, il rientro alla base dei giocatori in prestito, che spesso comportano il pagamento di una parte dell’ingaggio da parte del club ospitante, rappresenterà un sgravio immediato. Pensiamo a Alexis Saelemaekers, esterno belga attualmente in prestito al Bologna, o a Charles De Ketelaere, il trequartista belga in forza all’Atalanta: la fine dei loro prestiti eliminerà i costi legati ai loro ingaggi (o parte di essi) a carico del club di Via Aldo Rossi. Anche Divock Origi, l’attaccante belga attualmente al Nottingham Forest, rientra in questa categoria. Il suo elevato stipendio, in caso di mancata cessione definitiva, è un peso che il Milan è desideroso di eliminare.

Parallelamente, la scadenza dei contratti di alcuni giocatori rappresenterà un ulteriore fattore di risparmio. Sebbene i nomi non siano ancora stati ufficializzati e le trattative per eventuali rinnovi siano sempre in corso, è prassi che il Milan valuti attentamente ogni posizione. L’addio a fine contratto di un giocatore, come ad esempio il difensore Simon Kjaer, un pilastro danese della retroguardia che ha dato tanto al club, libererebbe un ingaggio importante.

Questo margine di manovra finanziario di 32 milioni di euro rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per la prossima stagione. Il Diavolo potrà così contare su risorse fresche da reinvestire sul mercato per rafforzare la squadra, magari puntando su giovani talenti o su giocatori esperti in grado di fare la differenza. Si aprono scenari interessanti per il futuro del Milan, che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia finanziaria messa in atto appare chiara: ottimizzare i costi per massimizzare la competitività.