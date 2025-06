Bilancio Milan, il commento del giornalista: citati anche Cardinale e i tifosi

Bilancio Milan – Arriva il commento del giornalista tramite il proprio account X

Il giornalista Giovanni Capuano, sul proprio account X, ha commentato così la situazione economica del Milan, tirando in ballo i tifosi rossoneri.

LE PAROLE – «Il Milan chiuderà il terzo bilancio consecutivo in utile (secondo Calcio e Finanza la stima è di 25 milioni di euro). Non è, però, un dato di cui i tifosi possono essere felici perché, come già accaduto nel 2023/2024, accade solo perché Red Bird vende il miglior giocatore della rosa: allora Tonali, oggi Reijnders. Siccome nel 2025/2026 mancheranno circa 80 milioni di ricavi causa mancata qualificazione Champions League, Cardinale è disposto ad investire qualcosa o il Milan si deve rassegnare al “nanismo” perenne in nome degli utili?»