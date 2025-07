Calciomercato Milan, Tare ha sciolto le riserve! Contatti sempre più approfonditi, può arrivare lui in attacco

Calciomercato Milan, Igli Tare, nella giornata di ieri, ha intensificato i rapporti col Monaco per l’attaccante svizzero Embolo

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan continua a muoversi con decisione per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. Dopo una fase iniziale di sondaggi e valutazioni, la dirigenza rossonera sembra aver intensificato i propri sforzi per Breel Embolo, attaccante svizzero attualmente in forza al Monaco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, il calciomercato Milan avrebbe avuto “contatti un po’ più approfonditi” per analizzare i costi dell’operazione Embolo, passando di fatto dalla semplice proposta a un’analisi più dettagliata della situazione.

Questo significa che il nome di Embolo deve essere mantenuto “nella lista” dei potenziali acquisti del Diavolo. Sebbene non sia “sicuramente il primo nome” nella mente di Allegri e Tare per il reparto offensivo, la sua candidatura sta guadagnando terreno. La motivazione principale, sempre secondo Moretto, risiede nella sua facile raggiungibilità in termini di costi. In un mercato sempre più attento ai bilanci, un profilo di livello ma economicamente accessibile come quello di Embolo potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il Milan, che cerca di bilanciare ambizioni tecniche e sostenibilità finanziaria.

Un attaccante duttile e la concorrenza del passato

Breel Embolo, classe 1997, è un attaccante versatile capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo. Forte fisicamente, dotato di buona velocità e un discreto fiuto per il gol, lo svizzero potrebbe offrire ad Allegri diverse soluzioni tattiche. La sua esperienza in campionati di primo livello come la Ligue 1 francese e la Bundesliga tedesca (con Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach) lo rende un profilo interessante e già rodato a livello internazionale. La sua carriera è stata talvolta condizionata da infortuni, ma quando è in forma, Embolo è in grado di fare la differenza.

Un retroscena svelato da Moretto aggiunge un tocco di curiosità alla vicenda: “in uno degli ultimi mercati Embolo è stato cercato anche dal Como di Fabregas“. Questo dimostra l’apprezzamento per il giocatore anche da parte di club con progetti ambiziosi, seppur di diversa portata rispetto al Milan. L’interesse del Como, per quanto non concretizzatosi, sottolinea la percezione di Embolo come un attaccante di qualità e con un buon potenziale.

Prossimi passi e prospettive per il Milan

L’approfondimento dei contatti da parte del Milan per Embolo indica una fase più matura nella valutazione del giocatore. Non si tratta più di un semplice sondaggio, ma di un vero e proprio studio di fattibilità per capire se l’affare possa andare in porto. La dirigenza rossonera dovrà ora valutare attentamente le richieste del Monaco e la volontà del giocatore, tenendo sempre a mente le priorità stabilite da Allegri e Tare.

L’acquisto di un attaccante è una delle priorità assolute per il Milan in questa sessione di mercato. Che sia Embolo o un altro nome, l’obiettivo è fornire ad Allegri un reparto offensivo completo e in grado di affrontare le sfide della prossima stagione in Serie A e, presumibilmente, in Champions League. La politica del club sembra chiara: puntare su giocatori funzionali al progetto tecnico, ma senza svenarsi economicamente. Breel Embolo si inserisce perfettamente in questa filosofia, presentandosi come un’opzione concreta, ragionevole e potenzialmente molto efficace per il futuro del Milan. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per capire se il Diavolo riuscirà a portare a casa l’attaccante svizzero.