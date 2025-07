Calciomercato Milan, obiettivo concreto Embolo! Tutti i dettagli dell’interesse

Calciomercato Milan, i rossoneri nelle ultime ore hanno aumentato i contatti per Embolo, attaccante in uscita dal Monaco

Il calciomercato Milan si muove con decisione sul mercato e punta con forza su Breel Embolo, attaccante svizzero classe 1997 in forza al Monaco. Secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, c’è un continuo e serio interesse e dialogo tra la dirigenza rossonera, capitanata dal nuovo Direttore Sportivo Igili Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, e l’entourage del giocatore. Un’operazione che potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo di mercato per rafforzare il reparto offensivo del Diavolo in vista della prossima stagione.

L’interesse del Milan per Embolo non è una novità, ma le indiscrezioni di Di Marzio confermano un’accelerazione delle trattative. Il fatto che il giocatore abbia solo un anno di contratto con il Monaco, in scadenza nel giugno 2026, gioca decisamente a favore dei rossoneri. Questa situazione contrattuale significa che il prezzo del cartellino non sarà elevato, rendendo l’operazione economicamente più sostenibile per il club di Via Aldo Rossi. Una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire per il Milan, che cerca un attaccante con determinate caratteristiche.

Embolo, che a 28 anni vanta già una notevole esperienza a livello internazionale, è reduce da una stagione in Ligue 1 con il Monaco in cui ha collezionato 29 presenze, mettendo a segno 6 gol. Numeri che, pur non essendo stratosferici, testimoniano la sua capacità di incidere e il suo contributo alla manovra offensiva. La sua fisicità, unita a una buona tecnica e a una notevole velocità, lo rendono un profilo estremamente interessante per il gioco che Allegri intende proporre. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la sua abilità nel valorizzare gli attaccanti, vedrebbe in Embolo un elemento capace di ricoprire più ruoli nel fronte d’attacco, offrendo soluzioni tattiche diverse.

L’arrivo di Igili Tare come nuovo DS è un segnale chiaro delle ambizioni del Milan. L’ex dirigente della Lazio è conosciuto per la sua capacità di scovare talenti e di chiudere operazioni vantaggiose, e l’affare Embolo rientrerebbe perfettamente in questa filosofia. Il dialogo costante tra Tare e Allegri è cruciale in questa fase di costruzione della squadra. Il loro asse sarà determinante per plasmare un Milan competitivo, capace di lottare per i massimi traguardi sia in Italia che in Europa.

I tifosi rossoneri sono in fermento, sperando che questa trattativa possa concretizzarsi. L’idea di vedere Embolo indossare la maglia rossonera accende l’entusiasmo e le aspettative. La sua esperienza internazionale – Embolo è un pilastro della nazionale svizzera – e la sua versatilità lo renderebbero un’arma preziosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’attenzione è ora tutta puntata sulle prossime mosse del Milan, con la sensazione che il calciomercato estivo sia entrato nel vivo e possa regalare presto importanti novità. Il futuro dell’attacco milanista potrebbe parlare svizzero, con Breel Embolo pronto a diventare il nuovo idolo di San Siro.