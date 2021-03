Calciomercato Milan, contatti costanti con il Verona per l’attaccante. La conferma

Calciomercato Milan, Zaccagni, destinazione Napoli ma il giocatore ha altri obiettivi, come riporta il quotidiano L’arena di Verona

OBIETTIVO CHAMPIONS- Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli non avrebbe chiuso per il centrocampista. La verità è che il giocatore in forza al Verona dovrebbe essere destinato ad un altro club. Lui preferirebbe restare al nord e giocare possibilmente la Champions con il Milan, club che dialoga quotidianamente con il club gialloblu.