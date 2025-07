Calciomercato Milan, contatti continui per Victor Boniface: un nuovo numero 9 per Allegri? La situazione

Calciomercato Milan, proseguono i contatti con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface: un nuovo numero 9 per Allegri?

Il calciomercato Milan è in piena fase di rafforzamento della propria rosa, con il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per la nuova stagione. L’obiettivo primario, come riportato da Calciomercato.com, è l’acquisto di una nuova punta che possa affiancare e integrarsi con Santiago Gimenez, reduce dalla vittoria della Gold Cup con il Messico. Sebbene Gimenez verrà attentamente valutato durante il ritiro, la dirigenza rossonera intende assicurarsi un centravanti che possa fare la differenza.

Tra i nomi circolati nelle scorse settimane, si era parlato di Mateo Retegui, ma la sua destinazione sembrerebbe essere l’Arabia Saudita. Altri profili come Mateta, Nicolas Jackson, Darwin Nunez e Vlahovic sono stati oggetto di discussioni interne e valutazioni da parte del Milan. Tuttavia, le ultime ore hanno visto emergere con forza una pista differente e molto interessante: quella che porta a Victor Boniface, attaccante classe 2000 del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ci sono stati nuovi contatti tra il Milan, il Bayer Leverkusen e l’entourage del giocatore nigeriano. Questi incontri seguono i primi sondaggi esplorativi avviati nei giorni scorsi con gli agenti di Boniface, finalizzati a verificare la sua eventuale disponibilità a trasferirsi in Serie A. Il Milan conosce molto bene il profilo di Boniface, avendolo seguito nel suo percorso di crescita e affermazione. Le sue qualità fisiche, la sua capacità di segnare e la sua presenza in area di rigore lo rendono un obiettivo concreto per l’attacco rossonero.

L’investimento per strappare Boniface alle “Aspirine” si preannuncia importante. Il Bayer Leverkusen valuta il suo gioiello in maniera significativa, e il Milan è consapevole che sarà necessaria un’offerta consistente per convincere il club tedesco a privarsi del suo attaccante. Con ogni probabilità, il dossier Boniface verrà approfondito ulteriormente nel mese di agosto, quando il mercato entrerà nel vivo e le trattative diventeranno più serrate.

Igli Tare, con la sua esperienza e la sua rete di contatti, sta già studiando attentamente le condizioni dell’operazione con il Bayer Leverkusen. L’obiettivo è trovare la formula giusta per portare Victor Boniface a Milano e renderlo il nuovo numero 9 rossonero, affiancando un attaccante con caratteristiche complementari a quelle di Gimenez. La sinergia all’interno del gruppo di lavoro del Milan è fondamentale, come sottolineato da Allegri, e ogni operazione di mercato è il frutto di un lavoro congiunto tra dirigenza e staff tecnico. Il calciomercato è in continua evoluzione, e solo il tempo svelerà se Victor Boniface vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione, diventando il punto di riferimento per l’attacco rossonero.