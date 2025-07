Boniface Milan, contatti confermati! Opzione concreta per l’attacco, c’è l’ok di Allegri

Boniface Milan, sono confermati i contatti col Bayer Leverkusen per l’attaccante nigeriano: c’è l’ok di Max Allegri

Il Milan è più che mai attivo su questo calciomercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le ultime ore sono state segnate da un importante addio, quello di Theo Hernandez, un pilastro della difesa rossonera che ha salutato Milanello. Nonostante la partenza illustre, la dirigenza milanista non si è persa d’animo e sta intensificando i lavori per portare nuovi talenti a Milanello, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo.

Il nome che sta circolando con maggiore insistenza negli ambienti rossoneri e che sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi è quello di Victor Boniface, attaccante classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen. Le indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, confermano contatti concreti tra il club di Via Aldo Rossi e l’entourage del giovane nigeriano. Questa mossa suggerisce un interesse profondo e non superficiale da parte del calciomercato Milan per il talentuoso centravanti.

La decisione di puntare su Boniface non è casuale. L’attaccante ha dimostrato nella sua ultima stagione al Bayer Leverkusen di possedere le qualità necessarie per fare il salto di qualità. Con 11 gol segnati in 27 presenze tra campionato e coppe, Boniface ha evidenziato un ottimo fiuto per il gol e una capacità di rendersi pericoloso in diverse situazioni di gioco. La sua presenza fisica, unita a una buona tecnica individuale e a una velocità sorprendente per la sua stazza, lo rende un profilo estremamente interessante per l’attacco del Milan.

L’eventuale arrivo di Boniface rappresenterebbe un investimento significativo e un segnale chiaro delle ambizioni del Milan. I rossoneri, infatti, sembrano determinati a costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi sia in Italia che in Europa. La partenza di Theo Hernandez, seppur dolorosa, potrebbe aver liberato risorse economiche importanti da reinvestire sul mercato, permettendo al club di agire con maggiore decisione su obiettivi di alto profilo come Boniface.

Il Milan, sotto la guida della sua dirigenza, sta dimostrando una chiara strategia di mercato: puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita, capaci di integrarsi nel progetto tecnico e tattico del club. Boniface rientra perfettamente in questa filosofia, rappresentando un investimento per il presente e per il futuro. La trattativa non è ancora chiusa e richiederà tempo e negoziati serrati, ma la volontà del Milan sembra ferma. I tifosi rossoneri possono quindi aspettarsi un finale di mercato entusiasmante, con la speranza di vedere presto Victor Boniface indossare la maglia rossonera e infiammare San Siro con i suoi gol. Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma l’asse Milano-Leverkusen è più caldo che mai.