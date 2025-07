Calciomercato Milan, non tramonta la pista Boniface: Matteo Moretto ha rilasciato un altro retroscena. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è in piena fase di ricerca per rinforzare il proprio reparto offensivo e, tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, quello di Victor Boniface sta prendendo sempre più piede. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, l’interesse del club milanese per l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen è “reale”, confermando le voci che circolano da tempo.

Boniface, classe 2000, è reduce da una stagione (2024/2025) in cui ha dimostrato le sue notevoli qualità. Con il Bayer Leverkusen ha siglato 8 gol in 19 presenze in Bundesliga, oltre a 1 gol in 4 presenze in Champions League e un gol nella Supercoppa tedesca. Un bottino significativo, considerando anche alcuni infortuni che ne hanno limitato la continuità. La sua fisicità, unita a un’ottima tecnica e a un buon senso del gol, lo rendono un profilo molto appetibile per le grandi squadre europee.

L’operazione per portare Boniface a Milano si presenta tuttavia complessa e costosa. Il Bayer Leverkusen, fresco vincitore di titoli, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi pilastri e valuta il giocatore cifre importanti, ben oltre i 40-50 milioni di euro. Inoltre, la concorrenza internazionale è alta, con diversi club di Premier League e altri top team europei che monitorano la situazione.

Nonostante le difficoltà, il Milan sembra intenzionato a tentare il colpo. La dirigenza rossonera vede in Boniface il profilo ideale per affiancare o alternarsi a un altro attaccante, dando al reparto un’ulteriore dimensione. La prossima fase del mercato estivo sarà cruciale per capire se l’interesse reale del Milan si tradurrà in un’offerta concreta e se il club riuscirà a superare la concorrenza e le richieste economiche del Bayer Leverkusen per assicurarsi il talentuoso centravanti nigeriano.