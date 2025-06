Calciomercato Milan scatenato su Granit Xhaka: missione tedesca e pressing acceso per rinnovare il centrocampo

Calciomercato Milan, conferme sulla missione tedesca di Igli Tare per chiudere l’affare con il Bayer Leverkusen per Xhaka. I dettagli

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il calciomercato Milan si conferma una delle squadre più attive, con un occhio di riguardo alla rivisitazione del reparto di centrocampo. Un nome su tutti continua a risuonare nei corridoi di Casa Milan e nelle indiscrezioni di mercato: quello di Granit Xhaka. Il forte centrocampista svizzero, classe 1992, è un esplicito desiderio del tecnico Massimiliano Allegri, che lo vede come un tassello fondamentale per la sua nuova mediana rossonera. A confermare l’intensità dell’interesse milanista è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la cui ricostruzione degli eventi getta nuova luce su questa trattativa potenzialmente esplosiva.

Secondo quanto riportato da Pedullà, il Milan non sta lasciando nulla al caso. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo Igni Tare ha compiuto una missione cruciale in Germania. L’obiettivo? Incontrare gli agenti di Granit Xhaka. Questo meeting non era un semplice sondaggio, ma un vero e proprio tentativo di trovare la “formula giusta” per convincere il Bayer Leverkusen, attuale club proprietario del cartellino del giocatore. L’intenzione è chiara: il Milan vuole stringere i tempi e definire l’operazione.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa e tutt’altro che in discesa. Il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione in cui ha già dovuto fare i conti con diverse cessioni importanti, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di un pilastro come Xhaka. Anzi, la loro strategia è quella di resistere e giocare al rialzo, cercando di monetizzare al massimo l’eventuale partenza del loro centrocampista. La posizione del club tedesco è comprensibile: dopo aver già lasciato partire pezzi pregiati in questa sessione di mercato, perdere un altro elemento di spicco senza una congrua compensazione sarebbe un duro colpo.

Nonostante le resistenze del Bayer Leverkusen, il pressing del Milan è “in corso e continuerà”, come sottolineato da Alfredo Pedullà. Questo denota la grande determinazione dei dirigenti rossoneri nel portare a termine l’acquisto di Xhaka. Il giocatore è considerato una priorità assoluta per Allegri, che lo vede come l’elemento ideale per dare equilibrio, esperienza e qualità al centrocampo. Le sue caratteristiche, la sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i tempi e la sua leadership in campo lo rendono un profilo estremamente appetibile per il progetto Milan.

L’arrivo di Granit Xhaka permetterebbe ad Allegri di attuare quella rivisitazione del reparto che ha in mente da tempo. Un centrocampo rinforzato e con elementi di spessore è fondamentale per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia in campionato che in Europa. Il Milan sta dimostrando una chiara strategia sul mercato, puntando su giocatori che possano elevare il livello tecnico e tattico della squadra, e Xhaka rientra perfettamente in questa visione.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno cruciali per capire l’evoluzione di questa complessa trattativa. Il Milan è deciso, il Bayer Leverkusen resiste, e in mezzo c’è la volontà del giocatore, che potrebbe giocare un ruolo determinante. I tifosi rossoneri sono in attesa, sperando che il pressing incessante di Tare e della dirigenza porti alla fumata bianca per Granit Xhaka, un acquisto che potrebbe davvero accendere l’entusiasmo e proiettare il Milan verso una stagione da protagonisti. La fonte, ancora una volta, è l’affidabile Alfredo Pedullà, che continuerà a monitorare da vicino ogni sviluppo di questa affascinante vicenda di mercato.