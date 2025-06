Calciomercato Milan, conferme da Como! Affare in dirittura, spunta l’importante retroscena

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’imminente definizione dell’affare Morata con il Como: Fabregas decisivo

Un’onda di entusiasmo sta per travolgere la sponda lariana. Dopo giorni di silenzio e riflessioni incentrate principalmente sullo sfoltimento della rosa, il Calcio Como è pronto a piazzare un colpo di mercato che promette di infiammare la piazza e di ridefinire le ambizioni per la prossima stagione di Serie A. L’indiscrezione, rilanciata con grande enfasi da La Provincia di Como nell’edizione odierna, parla di un nome altisonante, un attaccante di livello internazionale che, se l’affare andasse in porto, rappresenterebbe il miglior acquisto in termini di status da quando il club è tornato nella massima serie: stiamo parlando di Álvaro Morata.

Il titolo a effetto che campeggia in taglio basso sulla prima pagina del quotidiano comasco non lascia spazio a dubbi: “Morata vicino al Como: lo ha convinto Fabregas“. Un’affermazione che sottolinea non solo l’avanzamento delle trattative, ma anche il ruolo chiave e quasi decisivo giocato da Cesc Fàbregas, attuale tecnico della squadra, nel convincere il suo connazionale ad abbracciare il progetto lariano. La notizia ha già scatenato un fermento incredibile tra i tifosi, che sognano di vedere il centravanti spagnolo calcare il prato del Sinigaglia.

Álvaro Morata, reduce da una stagione altalenante divisa tra le esperienze con il Milan e il Galatasaray, sembra intenzionato a tornare in Italia. Il desiderio del giocatore è quello di rilanciarsi in un campionato che conosce bene e dove ha già dimostrato il suo valore in passato. E proprio l’Italia, e in particolare il Como, potrebbe offrirgli la chance perfetta per ritrovare la continuità e la forma migliore. La mano di Fàbregas è stata fondamentale in questa trattativa: il tecnico spagnolo, forte del suo legame personale e professionale con Morata, lo ha individuato come il profilo ideale per guidare l’attacco del Como e farne la stella indiscussa della squadra.

L’arrivo di un attaccante del calibro di Morata dal calciomercato Milan non sarebbe solo un innesto tecnico di altissimo livello, ma anche un segnale forte delle ambizioni del Como in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo anni di attesa e un percorso di crescita costante, il club è pronto a investire su giocatori di caratura internazionale per consolidare la propria posizione nel massimo campionato italiano e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi. La vicinanza di Morata al Como è la dimostrazione che il progetto tecnico e la visione della società sono diventati estremamente attrattivi per calciatori di primo piano. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo sogno si trasformerà in realtà, ma l’entusiasmo è già alle stelle. Il Como si prepara a vivere un’estate di mercato rovente, con Álvaro Morata che potrebbe essere solo l’inizio di una campagna acquisti destinata a far parlare di sé.