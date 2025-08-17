Calciomercato Milan, conferme importanti su Bennacer! De Zerbi vuole l’algerino ma Tare è irremovibile: può partire solo così

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul forte interesse del Marsiglia per Bennacer: addio solo a titolo defintivo

Dopo la recente sconfitta contro il Rennes, Roberto De Zerbi, il nuovo e ambizioso tecnico del Marsiglia, è alla disperata ricerca di nuovi rinforzi per la sua rosa. Con l’obiettivo di rendere il club competitivo sia in Ligue 1 che nelle competizioni europee, De Zerbi ha messo gli occhi su un volto già noto e apprezzato al Vélodrome: Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, attualmente in forza al calciomercato Milan, sembra essere stato messo ai margini del progetto tecnico rossonero, rendendolo di fatto un nome in uscita dal club. Questa potenziale mossa è stata riportata con enfasi questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che la definisce una pista calda destinata a infiammarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

Il nome di Bennacer non è nuovo per i tifosi del Marsiglia. L’algerino ha infatti già vestito la maglia dell’OM nella seconda parte della scorsa stagione (2024-2025), lasciando un’impressione positiva. Durante quel periodo, i suoi numeri con il Marsiglia sono stati i seguenti: 12 presenze in Ligue 1, di cui 8 da titolare, accumulando 650 minuti in campo. Nonostante non abbia segnato gol, ha mostrato la sua consueta grinta e determinazione, ricevendo due ammonizioni, segno della sua intensità in mezzo al campo. La sua capacità di dettare i tempi, recuperare palloni e impostare l’azione lo rende un elemento prezioso, soprattutto in un campionato fisico come quello francese.

Tuttavia, il potenziale ritorno di Bennacer al Marsiglia si scontra con un nodo cruciale: la formula del trasferimento. Il Milan, ora sotto la direzione sportiva del neo-nominato Tare e con Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, è orientato a cedere il giocatore a titolo definitivo. Questa posizione è dettata dalla volontà di monetizzare e reinvestire sul mercato per rinforzare la squadra secondo le nuove direttive tecniche. D’altra parte, il Marsiglia di De Zerbi preferirebbe un nuovo prestito, magari con un diritto o obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Questa divergenza potrebbe rallentare la trattativa, ma l’interesse del tecnico italiano e la chiara volontà del giocatore di trovare più spazio potrebbero spingere le parti a trovare una soluzione.

Il Milan, con Tare e Allegri al timone, sta ridisegnando la propria rosa, e la cessione di Bennacer, seppur a malincuore per alcuni tifosi, rientrerebbe in questa logica. Il giocatore, dal canto suo, desidera un club che gli garantisca la continuità di gioco e la centralità nel progetto tecnico, elementi che il Marsiglia di De Zerbi sembra poter offrirgli appieno. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la trattativa sia solo agli inizi, ma l’urgenza del Marsiglia di rinforzare il centrocampo e la posizione del Milan rendono questo affare uno dei più interessanti da seguire nelle prossime settimane del calciomercato estivo. Sarà fondamentale capire se i due club riusciranno a trovare un compromesso sulla formula, aprendo così le porte a un attesissimo ritorno di Bennacer in Ligue 1.