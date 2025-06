Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per l’obiettivo a sinistra! Ci provano loro

Calciomercato Milan, Nuno Tavares, terzino sinistro della Lazio seguito anche dai rossoneri, è finito nel mirino della Juve

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia incandescente, e uno dei nomi che sta animando le discussioni tra i grandi club italiani è senza dubbio quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, reduce da una stagione significativa con la Lazio, è finito nel mirino di diverse squadre, con Juventus e Milan che sembrano le più determinate a garantirsi le sue prestazioni. Un intreccio di mercato che promette scintille, con la valutazione del giocatore che sembra destinata a salire.

Nuno Tavares, classe 2000, è un calciatore che ha già dimostrato il proprio valore in contesti internazionali. La sua esperienza in Premier League con l’Arsenal, da cui la Lazio lo ha riscattato per una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro, gli ha conferito una maturità tattica e fisica che lo rende particolarmente appetibile. La sua capacità di macinare chilometri sulla fascia, unita a una notevole propensione all’assist, lo ha reso uno dei profili più interessanti del campionato italiano appena concluso. Non a caso, è stato un elemento chiave nell’economia del gioco della Lazio, fornendo un contributo significativo alla fase offensiva.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio, sebbene soddisfatta delle sue prestazioni, non si opporrebbe a una sua cessione di fronte a un’offerta che superi gli 11 milioni di euro. Questa cifra, seppur doppia rispetto a quanto speso per il suo riscatto, è considerata “fattibile” per un giocatore della sua età e con le sue qualità. È una mossa strategica da parte del club capitolino, che mira a realizzare una plusvalenza importante, utile per finanziare nuovi innesti e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’interesse della Juventus per Nuno Tavares non è certo una novità. Già da tempo, come anticipato da Juventusnews24, il club bianconero segue con attenzione il profilo del terzino portoghese. La Vecchia Signora è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, elementi in grado di garantire sia copertura difensiva che spinta offensiva, e Tavares risponde perfettamente a queste caratteristiche. La sua giovane età si sposa inoltre con la politica di ringiovanimento della rosa che la dirigenza juventina sta portando avanti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo. Il “matrimonio” con il portoghese, dunque, potrebbe concretizzarsi, nonostante la Juventus valuti anche altri profili per le corsie esterne.

Ma la Juventus non è l’unica pretendente. Nelle ultime settimane, il nome di Nuno Tavares è stato accostato con insistenza anche al Milan. I rossoneri, anch’essi impegnati a rafforzare le proprie corsie laterali, vedono in Tavares un potenziale innesto di qualità, capace di offrire soluzioni tattiche e dinamismo. L’appeal del Milan, reduce da stagioni di alto livello, potrebbe rappresentare un fattore importante nella scelta del giocatore. La possibilità di giocare in un club con ambizioni importanti, e magari anche in Champions League, potrebbe influenzare la decisione finale del terzino. Il derby di mercato tra Juventus e Milan per Tavares si preannuncia quindi uno dei temi caldi delle prossime settimane, con entrambi i club pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del promettente laterale. Sarà interessante vedere quale sarà l’esito di questa contesa e dove Nuno Tavares approderà per la prossima stagione.