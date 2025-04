Calciomercato Milan, l’ultima novità su Nuno Tavares è un fulmine a ciel sereno! Può accadere in estate. Ultime

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa novità su Nuno Tavares: il terzino della Lazio è considerato cedibile dal club biancoceleste. Rossoneri interessati

Come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Milan sta seguendo con attenzioni le evoluzione relative ad un importante terzino che milita nella nostra Serie A.

La Lazio parte da una valutazione di 40 milioni di euro e per il quotidiano in questi mesi hanno mostrato apprezzamento nei suoi confronti Inter, Milan e Juventus, oltre al Galatasaray in Turchia. Prossimi mesi decisivi.