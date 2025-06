Calciomercato Milan, prende corpo la suggestione Como per Morata! Il Diavolo fissa il prezzo

Calciomercato Milan, la suggestione Alvaro Morata per il Como prende forma: servono 14 milioni di euro per il via libera

Il calciomercato estivo è in pieno fermento, e uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione è quello di Alvaro Morata. Attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, l’attaccante spagnolo potrebbe presto fare ritorno in Serie A, con il Como in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni. Le trattative, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sono già a buon punto e promettono di definire un futuro calcistico intrigante per il giocatore.

Le Trattative tra Morata e il Como

Il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di costruire una squadra competitiva, sta mostrando un interesse concreto per Morata. Il club biancoblù, che vanta la presenza di Cesc Fabregas nel suo staff tecnico, sta lavorando intensamente per trovare un accordo sull’ingaggio con l’attaccante. La sinergia tra Morata e Fabregas potrebbe rivelarsi un fattore determinante: i due, ex compagni di squadra in diverse occasioni, potrebbero voler ricreare una connessione vincente anche in Italia. L’esperienza e la visione di gioco di Fabregas, ora parte integrante del progetto Como, potrebbero attrarre Morata verso questa nuova avventura.

Se le condizioni economiche dovessero essere soddisfacenti per entrambe le parti, il Como potrebbe decidere di non aspettare la fine del prestito al Galatasaray e di acquistare a titolo definitivo il cartellino di Morata. L’operazione, secondo le prime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 14 milioni di euro, una cifra che andrebbe direttamente nelle casse del calciomercato Milan, attuale detentore dei diritti sul giocatore. Questa mossa permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza importante e al Como di assicurarsi un attaccante di esperienza internazionale e dal fiuto del gol provato.

Il Contesto del Trasferimento: Vantaggi per Tutti i Protagonisti

Per il Como, l’arrivo di Morata rappresenterebbe un segnale forte al campionato e alla tifoseria. Un giocatore del suo calibro porterebbe non solo qualità tecniche e leadership in campo, ma anche un notevole appeal mediatico, fondamentale per un club che si affaccia alla massima serie. La sua capacità di giocare sia come punta centrale che come esterno, unita alla sua esperienza in club di alto livello come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid, lo renderebbe un asset prezioso per la neopromossa.

Dal punto di vista del Milan, la cessione a titolo definitivo di Morata, nonostante il suo attuale prestito al Galatasaray, sarebbe un’operazione vantaggiosa dal punto di vista finanziario. Incassare 14 milioni di euro permetterebbe ai rossoneri di reinvestire tale somma su altri obiettivi di mercato, rafforzando ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione. È un esempio di come i club stiano sempre più attenti a massimizzare il valore dei propri asset, anche quelli attualmente in prestito.

Per Alvaro Morata stesso, un ritorno in Serie A, campionato che conosce bene per le sue esperienze con la Juventus, potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante. La possibilità di essere un protagonista indiscusso in una squadra ambiziosa come il Como, con un allenatore come Fabregas che crede in lui, potrebbe rilanciare la sua carriera e garantirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico. La Serie A è un palcoscenico che ha sempre esaltato le sue caratteristiche, e il pubblico italiano ha sempre apprezzato il suo impegno e la sua dedizione.

Insomma, il futuro di Morata è tutto da scrivere, ma le premesse per un suo clamoroso ritorno in Italia, questa volta con la maglia del Como, sono sempre più concrete. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa che potrebbe essere uno dei colpi di mercato più significativi dell’estate.