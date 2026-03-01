Calciomercato Milan, colpo brasiliano per il Diavolo: arriva André dal Corinthians

Calciomercato Milan, il club rossonero accelera per André, talento del 2006 messosi in luce in Brasile, battendo la concorrenza di Juventus e big europee

Il Milan guarda al futuro e decide di muoversi d’anticipo per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di trattative internazionali, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi per programmare un’estate che si preannuncia caldissima sul fronte delle entrate. L’obiettivo numero uno è André, giovane promessa del Corinthians nata nel 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano.

Identikit del talento: tecnica e visione di gioco

Le statistiche di André delineano il profilo di un calciatore ancora in fase di formazione ma dal potenziale cristallino. Nonostante una struttura fisica che può crescere, il centrocampista verdeoro fa della tecnica individuale il suo marchio di fabbrica.

Sebbene sappia farsi valere negli inserimenti offensivi, è nel ruolo di regista che esprime al meglio le sue doti: visione di gioco periferica e qualità nel palleggio lo rendono il prototipo del moderno costruttore di manovra. In questa stagione, il classe 2006 ha collezionato 11 presenze impreziosite da 2 reti, numeri importanti per un calciatore della sua età impegnato in un campionato competitivo come quello brasiliano.

Cifre e concorrenza: battuta anche la Juventus

L’operazione condotta dal Milan non è priva di rischi, considerando l’esborso economico per un profilo ancora poco noto al grande pubblico europeo. L’accordo con il Corinthians si sarebbe infatti chiuso sulla base di 17 milioni di euro totali, suddivisi in 15 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus.

I rossoneri hanno voluto fortemente chiudere la trattativa in tempi brevi per evitare aste pericolose. Il club meneghino è riuscito ad anticipare la concorrenza agguerrita di diverse compagini della Bundesliga e della Liga spagnola, oltre a superare il pressing della Juventus, la storica rivale bianconera sempre attenta ai giovani talenti internazionali. Sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri, il futuro del Milan potrebbe parlare nuovamente brasiliano, riallacciando quel filo rosso che storicamente lega i colori rossoneri ai campioni carioca.