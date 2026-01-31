Calciomercato Milan, colpo per il futuro: Alphadjo Cissè dell’Hellas Verona è a un passo

Calciomercato Milan, colpo di mercato in prospettiva: i rossoneri bloccano Alphadjo Cissè dell’Hellas Verona, talento cristallino classe 2006

Il calciomercato del Milan continua a muoversi con decisione sul fronte dei giovani talenti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero sarebbe ormai in dirittura d’arrivo per l’acquisizione di Alphadjo Cissè, promettente trequartista di proprietà dell’Hellas Verona. Tra le due società è già stato raggiunto un accordo verbale definitivo, segnando un punto cruciale per la strategia del club di via Aldo Rossi.

Strategia e crescita: il piano per Cissè

Il giovane Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo di grande struttura e qualità tecnica, rappresenta un investimento mirato per il futuro. Tuttavia, il Diavolo non ha fretta di portarlo a Milanello. Il calciatore rimarrà infatti in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione attuale. Questa scelta permetterà al ragazzo di completare il suo percorso di maturazione in Serie B, garantendogli un minutaggio che sarebbe difficile ottenere subito nella massima serie.

La filosofia di Massimiliano Allegri

L’operazione si sposa con la visione di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera per riportare solidità e risultati immediati, ma sempre attento all’inserimento graduale dei profili più validi. Sotto la guida dell’allenatore dei sei scudetti, il club sta cercando di costruire una rosa che sappia mescolare l’esperienza dei senatori alla freschezza dei nuovi innesti.

Dettagli e ufficialità dell’affare

Le parti sono ora al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici, ma la strada appare tracciata. Il club veneto ha dato il via libera e il giocatore è entusiasta della nuova destinazione. Con questo innesto, la dirigenza milanista ribadisce la propria forza sul mercato nazionale, assicurandosi uno dei pezzi pregiati del vivaio scaligero prima della concorrenza internazionale.