Calciomercato Milan, c’è il no del club: proposto anche il rinnovo

Calciomercato Milan – Respinta la proposta del club rossonero

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, il Milan avrebbe tentato un sondaggio per Andrea Cambiaso, esterno rivelazione della Juventus. Tuttavia, la risposta da parte del club bianconero sarebbe stata netta: un deciso “no”. La Juventus, infatti, considera Cambiaso un elemento importante per il proprio progetto futuro e non ha intenzione di privarsene, specialmente per rinforzare una diretta concorrente in Serie A.

L’interesse del Milan per Cambiaso non è sorprendente, data la sua versatilità e le prestazioni convincenti mostrate nell’ultima stagione. Il giocatore, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia, rappresenterebbe un profilo ideale per le esigenze tattiche dei rossoneri, sempre alla ricerca di elementi giovani ma già pronti per il calcio di alto livello.

Parallelamente al rifiuto dell’offerta milanista, la Juventus starebbe già dialogando attivamente con l’agente di Cambiaso per un possibile rinnovo del contratto. Questa mossa sottolinea la volontà del club di blindare il giocatore e di valorizzarlo ulteriormente, considerandolo una pedina fondamentale per il presente e il futuro. Le trattative per il prolungamento contrattuale indicano chiaramente che Cambiaso rientra pienamente nei piani tecnici della Juventus, chiudendo di fatto, almeno per il momento, ogni spiraglio per un suo trasferimento.