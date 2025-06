Cambiaso Milan, il terzino della Juve chiude ai rossoneri? Le parole sentenziano il futuro del bianconero

Cambiaso Milan, l’obiettivo di mercato dei rossoneri e terzino della Juve ha chiuso le porte all’addio ai bianconeri: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso, terzino della Juve e obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato così del proprio futuro:

VOCI SU MILAN E NAPOLI – «Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì. Di sicuro nella vita c’è solo la morte però lo sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via. Se Guardiola mi ha più chiamato? No»

