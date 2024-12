Calciomercato Milan, clamoroso Reijnders! Cifre da impazzire per il trasferimento in rossoneri. Il club lo blinda

Calciomercato Milan, spuntano le cifre del trasferimento di Reijnders dall’AZ Alkmaar in rossonero: i rossoneri pronti a blindarlo

Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha svelato le cifre del trasferimento di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar al calciomercato Milan nel 2023:

PAROLE – «Svelo le cifre esatte di uno dei migliori trasferimenti degli ultimi anni: Reijnders al Milan. Il Milan lo ha pagato 20 milioni più 2 di bonus e adesso vale molto di più, anche se, ricordiamo, non è sul mercato. Il Milan è in trattative per prolungare il contratto».