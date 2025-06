Calciomercato Milan, Chukwueze si impunta per restare sotto la guida di Allegri: la società invece… Ultimissime notizie sui rossoneri

Le sorti di Samuel Chukwueze al Milan sono appese a un filo sottile, nonostante il desiderio del giocatore di continuare la sua avventura in rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno nigeriano, arrivato due estati fa dal Villarreal con grandi aspettative, non ha pienamente convinto e il suo futuro a Milanello è tutt’altro che certo.

Chukwueze, pur avendo mostrato sprazzi del suo talento, con accelerazioni e dribbling devastanti, non è riuscito a garantire la continuità e l’impatto atteso, sia in termini di gol che di assist. La concorrenza nel reparto offensivo e un certo periodo di adattamento al calcio italiano hanno limitato il suo rendimento, rendendolo più un’alternativa che un titolare inamovibile.

Da parte sua, il calciatore ha espresso la volontà di restare e di riscattarsi, convinto di poter dimostrare il suo vero valore. Tuttavia, il Milan, sempre attento alle dinamiche di mercato e alla necessità di ottimizzare le risorse, non chiude la porta a eventuali proposte. Se dovesse arrivare un’offerta congrua, in grado di soddisfare le richieste del club e di generare una plusvalenza o di rientrare nell’investimento fatto (circa 20 milioni di euro), la dirigenza rossonera la valuterebbe con attenzione.

Questo non significa che Chukwueze sia sulla lista dei partenti a priori, ma il Milan è consapevole che il mercato può offrire opportunità. La riflessione interna è in corso: dare un’altra chance al nigeriano sperando in una crescita esponenziale, oppure cogliere l’occasione per reinvestire su profili più adatti o funzionali alle idee tattiche del nuovo corso, che vede Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come DS. Il mercato è appena iniziato e il futuro di Chukwueze è uno dei nodi da sciogliere per i rossoneri.