Condividi via email

Calciomercato Milan, Chukwueze verso la cessione in estate: c’è questa grande squadra alla finestra per lui. Le ultimissime sui rossoneri

Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano del Milan, potrebbe essere uno dei nomi in uscita da Milanello in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea il forte interesse del Betis Siviglia per il giocatore.

Dopo una stagione d’esordio in Serie A che non lo ha visto protagonista assoluto, l’ipotesi di un ritorno in Liga, campionato dove si è affermato con la maglia del Villarreal, sta prendendo sempre più piede.