Calciomercato Milan, rebus Chukwueze! Allegri lo boccia, può finire in quel campionato

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato a Chukwueze: il nigeriano non è incedibile per Allegri. I dettagli

La stagione 2024/2025 del Milan si è conclusa e, come spesso accade in queste fasi di transizione, l’attenzione si sposta sul calciomercato. Tra i nomi che circolano con insistenza nella lista dei possibili partenti in casa rossonera, spicca quello di Samuel Chukwueze. L’attaccante esterno nigeriano, arrivato con grandi aspettative, ha vissuto un’annata difficile, lontana dalle prestazioni che lo avevano contraddistinto ai tempi del Villarreal. Un’analisi approfondita dei suoi numeri stagionali, unita alle recenti indiscrezioni di Tuttosport, ci offre uno spaccato chiaro della sua situazione e delle prospettive future.

Chukwueze ha collezionato 36 presenze complessive in questa stagione, un dato che potrebbe sembrare consistente a prima vista. Tuttavia, analizzando più nel dettaglio, emerge una realtà meno rosea: di queste 36 apparizioni, solo 11 sono state da titolare. Questo significa che per la maggior parte del tempo, il talento nigeriano è stato impiegato a partita in corso, spesso con pochi minuti a disposizione per incidere realmente. Un segnale evidente delle difficoltà di adattamento e della scarsa fiducia riposta in lui dallo staff tecnico, almeno per quanto riguarda un ruolo da protagonista indiscusso.

I numeri specifici di Chukwueze nel Milan 2024/2025 dipingono un quadro preciso:

PRESENZE SERIE A: 26

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 7

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 36

MINUTI IN CAMPO: 1287′

GOL: 5

AMMONIZIONI: 2

Con soli 1287 minuti giocati nell’arco di un’intera stagione, Samuel Chukwueze ha avuto relativamente poco spazio per mostrare le sue qualità. Sebbene i 5 gol siano un dato non trascurabile per un esterno, il rapporto tra le reti segnate e i minuti giocati, unito alla frequenza delle sue partenze dalla panchina, suggerisce una resa inferiore alle aspettative per un giocatore pagato a caro prezzo. La sua avventura milanese è stata caratterizzata da lampate di talento alternate a periodi di inconsistenza, non riuscendo mai a trovare quella continuità di rendimento che lo renderebbe un punto fermo della squadra. Le due ammonizioni completano il quadro di un’annata in cui Chukwueze ha faticato a esprimersi ai suoi massimi livelli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, l’attaccante esterno nigeriano ha attirato l’interesse del Betis Siviglia. Il club spagnolo, noto per la sua propensione al bel gioco e per la capacità di valorizzare i talenti, sembrerebbe molto interessato alle prestazioni di Chukwueze. Tuttavia, la possibile operazione non è priva di ostacoli. Il Betis deve prima risolvere il “nodo legato ad Antony”, presumibilmente un’altra trattativa in entrata o in uscita che influisce sul bilancio e sulla disponibilità di slot nella rosa. Questa condizione pone un’incognita sul futuro di Chukwueze, il cui destino potrebbe essere legato a doppio filo a quello di un altro giocatore.

Un eventuale passaggio al Betis Siviglia potrebbe rappresentare una nuova chance per Samuel Chukwueze di rilanciare la sua carriera. Il ritorno in un campionato che conosce bene, la Liga spagnola, dove ha militato con successo per anni, potrebbe aiutarlo a ritrovare la fiducia e la forma migliore. L’ambiente del Betis, solitamente più sereno e meno sotto pressione rispetto a quello di una grande come il Milan, potrebbe essere il contesto ideale per permettergli di esprimere appieno il suo potenziale. Per il calciomercato Milan, la cessione di Chukwueze permetterebbe di monetizzare un investimento che finora non ha ripagato appieno e di liberare risorse per nuovi innesti nel reparto offensivo. Il calciomercato è appena iniziato, ma il nome di Samuel Chukwueze è già al centro di discussioni e speculazioni, con il Betis Siviglia in pole position per accaparrarsi il suo talento nigeriano.