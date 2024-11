Calciomercato Milan, intrigo Chukwuemeka! Rossoneri in pole, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Chukwuemeka del Chelsea resta un obiettivo caldo per il prossimo gennaio: può arrivare in prestito

Come riferito da calciomercato.com, Moncada vuole portare Chukwuemeka a Milanello nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Il terzo nome è quello di Carney Chukwuemeka, talento classe 2003 in uscita dal Chelsea. Il 21enne è un vero e proprio pallino di Moncada, che potrebbe rilevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo caso il dubbio potrebbe essere legato alla posizione in campo, visto che l’inglese si trova più a suo agio nel ruolo di mezzala che di mediano o di centrocampista a due».