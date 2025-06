Calciomercato Milan, resta viva la pista Chiesa! Può arrivare a queste condizioni, occhio alla concorrenza in Serie A

Calciomercato Milan, è viva in casa rossonera la pista che potrebbe portare a Federico Chiesa: c’è la concorrenza del Napoli

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le voci si rincorrono, soprattutto per quanto riguarda i grandi nomi che potrebbero cambiare casacca. Tra i profili più chiacchierati c’è sicuramente quello di Federico Chiesa, attaccante esterno attualmente al Liverpool. Le sue prestazioni, spesso altalenanti ma sempre capaci di accendere la partita con strappi e giocate decisive, lo rendono un obiettivo ambito da diversi club, sia in Italia che all’estero.

A fare chiarezza sulla situazione di Chiesa è stato Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale“. Secondo quanto rivelato dal giornalista, il Napoli sta monitorando con grande interesse l’ex bianconero. La ricerca di rinforzi in attacco per i partenopei è un priorità per la prossima stagione, e il nome di Chiesa si inserisce perfettamente nella lista dei profili valutati. Di Marzio ha sottolineato che, al momento, il Napoli è l’unico club italiano ad essersi mosso concretamente per l’attaccante, dimostrando un reale interesse e avviando i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione. Questo posiziona il club azzurro in una pole position per un eventuale ritorno di Chiesa in Serie A.

Ma il quadro del mercato di Chiesa non si ferma qui. Lo stesso Di Marzio ha poi aggiunto un’ulteriore, interessante, sfumatura: anche il calciomercato Milan potrebbe inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante della Nazionale. Tuttavia, l’interesse rossonero è subordinato a una condizione fondamentale: l’uscita di un attaccante esterno già presente in rosa. I nomi menzionati da Di Marzio sono quelli di Samuel Chukwueze o Noah Okafor. Questo significa che il Milan, prima di affondare il colpo per Chiesa, dovrebbe liberare spazio e risorse economiche cedendo uno dei suoi attuali esterni d’attacco. Una mossa che appare logica, considerando la necessità di bilanciare la rosa e di non creare sovraffollamento in un ruolo già ben coperto da Rafael Leao e Christian Pulisic, che, come specificato dal giornalista, rimangono centrali nei piani tecnici del club meneghino.

L’eventuale approdo di Chiesa al Napoli rappresenterebbe un colpo di mercato importante, in grado di aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità all’attacco partenopeo, fornendo nuove soluzioni al tecnico. Per il Milan, invece, l’acquisto di Chiesa, pur essendo vincolato alle uscite, indicherebbe una volontà di alzare ulteriormente il livello tecnico e di avere maggiori alternative offensive di alto profilo. La situazione di Federico Chiesa si preannuncia quindi come una delle telenovele più interessanti di questa sessione di calciomercato, con Napoli e Milan pronte a darsi battaglia, pur con diverse strategie e tempistiche. I prossimi giorni saranno cruciali per capire quali saranno gli sviluppi e se l’attaccante tornerà a calcare i campi della Serie A con una nuova maglia.