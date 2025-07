Calciomercato Milan, arriva anche Chiesa? La situazione con il Liverpool è chiara e Allegri… Cosa sta succedendo e le ultimissime notizie

Il futuro di Federico Chiesa al Liverpool sembra sempre più in bilico, e la possibilità di un suo addio ai Reds in estate si fa concreta. Dopo una stagione in Premier League in cui, pur avendo conquistato il titolo, l’esterno italiano ha trovato poco spazio e non è riuscito a esprimere il suo potenziale, il suo agente sta valutando le opzioni per un possibile ritorno in Italia. E il Milan di Massimiliano Allegri rimane alla finestra, attentissimo alla situazione.

Chiesa ha già avuto modo di manifestare il suo apprezzamento per il suo ex allenatore alla Juventus. Il rapporto tra Allegri e Chiesa è sempre stato solido, con il tecnico toscano che lo ha valorizzato anche in un ruolo da seconda punta. Questa affinità tattica e personale potrebbe rappresentare un fattore determinante per un eventuale trasferimento. Il Milan, fresco di ritorno di Allegri in pancherà, cerca proprio un profilo in grado di garantire qualità, imprevedibilità e incisività sull’esterno d’attacco, caratteristiche che Chiesa possiede indubbiamente.

Le difficoltà incontrate da Chiesa al Liverpool, dove ha avuto pochissimi minuti e non è riuscito a diventare un elemento centrale nel progetto di Arne Slot, lo spingono a cercare una nuova avventura che gli garantisca maggiore continuità e centralità. Il Milan potrebbe essere la piazza ideale per il suo rilancio, offrendo al giocatore la possibilità di tornare a essere protagonista in un campionato che conosce bene e sotto la guida di un tecnico che lo stima profondamente. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa suggestione si trasformerà in una vera e propria trattativa.