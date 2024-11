Calciomercato Milan, novità Cherki! Rossoneri in agguato ma il Lione... Ultimissime

Calciomercato Milan, da monitorare la vicenda legata a Cherki del Lione: il presidente del club francese chiude le porte

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Lione, John Textor, ha chiuso le porte alla partenza di Cherki, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Non retrocederemo. I nostri azionisti hanno le risorse. Nessuno permetterà che il club retroceda. Siamo molto ottimisti. Non esiste alcuna possibilità di fallimento, a tutti i livelli (vendita di giocatori, borsa, vendita del Crystal Palace…). A fine stagione avremo risparmiato più di 50 milioni di euro in buste paga. Il revisore dei conti e la DNCG non hanno voluto prendere in considerazione la vendita del Crystal Palace e l’IPO. Tuttavia, quattro note banche d’investimento si sono già fatte avanti per l’IPO Raise. Avremo collaboratori americani ma anche di tutto il mondo (sulla vendita del Crystal Palace) Si contano quattro potenziali acquirenti di aziende molto note, miliardari di tutto il mondo e leader di grandi aziende tecnologiche. Non compreranno alla cifra che avevo desiderato ma sono molti più soldi del necessario per ciò di cui OL ha bisogno».