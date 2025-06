Calciomercato Milan, Furlani dice sì! Indiscrezione pesante, cessione ormai dietro l’angolo

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero concesso il via libera al Chelsea per le definizione dell’affare Maignan: tutti i dettagli

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avventura di Mike Maignan con la maglia del Milan è giunta ai titoli di coda. Salvo clamorosi e imprevedibili colpi di scena, il talentuoso portiere francese si unirà al Chelsea, con l’accordo che si preannuncia questione di ore. I Blues, infatti, hanno tutta l’intenzione di chiudere l’operazione in tempi brevissimi per poter includere Maignan nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale per Club, un torneo che rappresenta una vetrina di altissimo livello e che il club londinese vuole affrontare con la massima ambizione.

Dopo un lungo e faticoso tira e molla, durato settimane e condito da indiscrezioni e smentite, il calciomercato Milan ha finalmente ceduto. La decisione, seppur dolorosa per i tifosi rossoneri, è stata dettata in larga parte dalla ferma volontà di Maignan di trasferirsi a Londra. Un desiderio così forte da spingere il club di Via Aldo Rossi ad accettare un’offerta inferiore alle proprie richieste iniziali. I dettagli economici dell’affare verranno definiti tra oggi e domani, ma le cifre anticipate parlano di un incasso per il Milan che si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Una somma significativa, certo, ma comunque al di sotto della valutazione che il Diavolo aveva inizialmente attribuito al suo numero uno.

Dietro a questo addio si celano però anche delle ruggini e delle profonde delusioni da parte del giocatore. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Maignan sia rimasto profondamente amareggiato dall’epilogo delle trattative per il rinnovo del suo contratto con il Milan. Le parti avevano raggiunto un’intesa di massima per un nuovo accordo che avrebbe legato il portiere al club fino al 2029, con un ingaggio da 5 milioni di euro all’anno. Tuttavia, a sorpresa, la dirigenza rossonera avrebbe fatto marcia indietro. La motivazione di questa inversione di rotta sarebbe da ricercarsi nelle recenti prestazioni e, soprattutto, nelle condizioni fisiche del portiere, che nell’ultima stagione ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni.

Un epilogo amaro anche per Massimiliano Allegri, il tecnico che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe voluto a tutti i costi trattenere Maignan tra i pali della sua squadra. Il tentativo del mister, però, non è andato a buon fine, segno evidente di come la volontà del giocatore e le dinamiche societarie abbiano prevalso su ogni altra considerazione. L’addio di Maignan segna dunque la fine di un’era per il Milan e l’inizio di una nuova avventura per il portiere francese, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il Chelsea, mentre i rossoneri dovranno ora cercare un degno sostituto per la loro porta.