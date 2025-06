Calciomercato Milan, ad un passo la cessione di Pellegrino in Argentina! Ultime

Calciomercato Milan, Tare chiude un’altra cessione oltre a quella di Reijnders: mancano solo le firme. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo un’esperienza non proprio fortunata in rossonero, Marco Pellegrino è pronto a fare ritorno in patria, con il Boca Juniors che ha chiuso l’accordo per il suo acquisto dal Milan. La notizia, confermata con precisione da Matteo Moretto, uno dei più affidabili insider del calciomercato, delinea i dettagli di un’operazione che soddisfa tutte le parti in causa.

Il trasferimento di Marco Pellegrino al Boca Juniors si è concretizzato sulla base di un accordo economico ben definito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club argentino verserà nelle casse del Milan una cifra fissa di 3.5 milioni di euro. A questa somma, si aggiunge una clausola strategica e potenzialmente molto vantaggiosa per i rossoneri: una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Questo significa che, qualora Pellegrino dovesse esplodere in Argentina e venire poi ceduto ad un prezzo superiore, il Milan ne trarrebbe un ulteriore beneficio economico.