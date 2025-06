Calciomercato Milan, Pellegrino sarà un nuovo giocatore del Boca Juniors: accordo totale raggiunto. Le cifre. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan continua a essere dinamico, e dopo giorni di trattative e indiscrezioni, si è finalmente concretizzato un’uscita importante: Marco Pellegrino saluta Milanello e si trasferisce al Boca Juniors. La notizia, anticipata e confermata da Matteo Moretto, uno dei più affidabili insider del mercato, segna la chiusura di un capitolo per il giovane difensore argentino in rossonero.

L’accordo tra il Milan e il Boca Juniors è stato siglato, ponendo fine alle negoziazioni e definendo i termini del trasferimento. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il prezzo finale per l’acquisizione di Marco Pellegrino da parte del club argentino ammonta a 3,5 milioni di euro. A questa cifra fissa si aggiungerà una clausola che garantisce al Milan il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Una mossa strategica per i rossoneri, che si assicurano una potenziale entrata economica anche in caso di una futura valorizzazione del difensore.

Per Marco Pellegrino, questo trasferimento rappresenta l’opportunità di tornare a giocare con continuità in Argentina, in un club prestigioso come il Boca Juniors. Arrivato al Milan con grandi aspettative, il suo percorso in rossonero non ha trovato lo spazio desiderato, anche a causa di infortuni e della forte concorrenza nel reparto difensivo. La cessione al Boca Juniors gli permetterà di ritrovare il ritmo partita e di esprimere appieno il suo potenziale in un contesto che già conosce.

Il Milan, dal canto suo, con la cessione di Pellegrino, continua l’opera di sfoltimento della rosa e di ottimizzazione delle risorse. L’incasso dei 3,5 milioni di euro, unito alla percentuale sulla futura rivendita, contribuisce a generare capitale per le prossime mosse di mercato in entrata. Il club rossonero sta dimostrando una chiara strategia nel gestire i propri asset, cercando di massimizzare il ritorno economico anche da quei giocatori che non rientrano più appieno nei piani tecnici.

La trattativa per Pellegrino, seguita attentamente da Matteo Moretto, si è conclusa con successo per tutte le parti coinvolte, garantendo al Milan un’uscita pulita e al Boca Juniors un rinforzo per il reparto difensivo, con un occhio al futuro grazie alla percentuale sulla rivendita.