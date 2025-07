Calciomercato Milan, domani si chiude l’affare: altra cessione per Tare

Calciomercato Milan – Salvo imprevisti dell’ultima ora domani sarà formalizzata la cessione dell’attaccante

Il Como si prepara a piazzare un colpo di mercato sensazionale che potrebbe infiammare l’estate lariana. L’arrivo di Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992 con un passato in top club come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid, è ormai in via di risoluzione e la fumata bianca è attesa a brevissimo. La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio, conferma le ambizioni del neopromosso Como, deciso a recitare un ruolo da protagonista in Serie A.

L’operazione, complessa data la situazione contrattuale del giocatore, prevede una serie di passaggi fondamentali. Lunedì sarà il giorno chiave in cui Milan e Galatasaray risolveranno l’accordo di prestito che attualmente lega Morata al club turco. Questo sblocco permetterà all’ex numero nove di vestire la maglia del Como, coronando un trasferimento che ha del clamoroso.

L’approdo di Morata rappresenta un segnale forte delle intenzioni del Como. La presenza di Cesc Fàbregas, ex stella del calcio mondiale e ora figura chiave nella dirigenza del club lariano, ha giocato un ruolo cruciale nel convincere l’attaccante a scegliere questa nuova avventura. Fàbregas, infatti, oltre a essere un’icona calcistica, è da tempo coinvolto nel progetto Como, prima come giocatore e poi come allenatore ad interim, e ora con un ruolo sempre più influente nelle decisioni strategiche e di mercato. La sua visione e la sua capacità di attrarre talenti stanno trasformando il Como in una realtà sempre più interessante nel panorama calcistico italiano.

Per il Como, l’acquisto di Morata significa non solo aggiungere un finalizzatore di primissimo livello al proprio attacco, ma anche un giocatore di grande esperienza internazionale, capace di fare la differenza in Serie A. La sua leadership e il suo fiuto per il gol saranno fondamentali per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione nella massima serie. L’entusiasmo è già alle stelle tra i tifosi del club lariano, pronti ad accogliere un campione che promette spettacolo e gol. Questo trasferimento dimostra la volontà del Como di non essere una semplice meteora, ma una squadra con progetti ambiziosi e un futuro da costruire con giocatori di spessore.