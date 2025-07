Morata Como, accordo trovato! Ora tocca al Milan, cosa manca per la chiusura

Morata Como – Ecco cosa manca per chiudere definitivamente la trattativa per l’attaccante spagnolo

Il Como è desideroso di rinforzare la propria rosa con innesti di qualità, sembra aver messo a segno un colpo di mercato di grande risonanza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ci sarebbe un accordo totale per il trasferimento di Alvaro Morata, l’esperto attaccante spagnolo attualmente di proprietà del Milan, verso la sponda del lago. La notizia, se confermata ufficialmente, rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del club lariano in vista del prossimo campionato.

La situazione di Morata è un po’ particolare. L’attaccante, infatti, era stato ceduto in prestito dal Diavolo al Galatasaray nella scorsa stagione. Ora, per concretizzare il passaggio al Como, si attende solamente la formalizzazione della risoluzione anticipata del prestito tra i giganti turchi e il club di Via Aldo Rossi. Una volta sbrigate le pratiche burocratiche relative al rientro anticipato dell’attaccante a Milano, il passaggio al Como potrà diventare realtà.

Alvaro Morata, classe 1992, è un centravanti di caratura internazionale con un curriculum di prim’ordine. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha vestito maglie prestigiose come quelle della Juventus, del Chelsea e dell’Atletico Madrid, prima di approdare al Milan. Conosciuto per il suo fiuto del gol, la sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di giocare per la squadra, Morata porterebbe al Como un bagaglio d’esperienza e una leadership fondamentali per una neopromossa. Al Milan, nonostante le sue qualità, non ha sempre trovato la continuità desiderata, anche a causa di infortuni e scelte tecniche.

Per il Milan, questa operazione rappresenta un’opportunità per alleggerire il monte ingaggi e ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide. Il club rossonero, sempre attento alle dinamiche finanziarie e sportive, potrebbe sfruttare la cessione di Morata per reinvestire su altri obiettivi di mercato, magari profili più giovani o più funzionali al progetto tattico di Paulo Fonseca, il nuovo allenatore che guiderà il Diavolo nella prossima stagione, subentrato a Stefano Pioli.

Il Como, dal canto suo, si assicurerebbe un attaccante di provata efficacia, capace di fare la differenza in Serie A. L’arrivo di un giocatore del calibro di Morata testimonia la serietà del progetto del club lariano, intenzionato a non essere una semplice meteora nel massimo campionato italiano. L’entusiasmo tra i tifosi è già alle stelle, in attesa dell’ufficialità che potrebbe sancire uno dei colpi più interessanti di questa sessione di calciomercato. Resta ora da attendere solo l’annuncio definitivo.