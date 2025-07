Calciomercato Milan, Tare cede due esuberi? Trattativa in corso in Serie A, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare lavora alle cessioni di Colombo e Pobega: sui due esuberi rossoneri c’è il Genoa

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Genoa sta mettendo a segno una strategia di mercato aggressiva per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Gli obiettivi principali del club ligure sembrano essere due nomi di spicco provenienti dal calciomercato Milan: Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega. Questa mossa conferma la volontà del Genoa di costruire una squadra competitiva, puntando su giovani talenti italiani che hanno già dimostrato il loro valore.

Colombo: L’Attaccante per il Futuro Rossoblù

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, è un profilo che intriga molto la dirigenza genoana. Dopo un’ottima stagione in prestito all’Empoli, dove ha avuto modo di mettersi in mostra, Colombo è tornato al Milan, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente lontano da San Siro per trovare maggiore continuità. Il Genoa vede in lui il protagonista ideale per il proprio reparto offensivo, un centravanti moderno, capace di fare reparto da solo e con un fiuto del gol in costante crescita. Le trattative con il Milan sembrano essere a buon punto, e l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto o addirittura un acquisto a titolo definitivo non è da escludere. La sua giovane età e il suo potenziale inespresso lo rendono un investimento interessante per una squadra che vuole programmare a lungo termine.

Pobega: Forza e Dinamismo a Centrocampo

Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, è un altro nome caldo sul taccuino del Genoa. Dopo diversi prestiti in Serie A, tra cui Spezia e Torino, e una stagione con il Milan e col Bologna, Pobega rappresenta una garanzia di solidità e dinamismo per il centrocampo. Le sue qualità fisiche, la sua capacità di recuperare palloni e il suo tempismo negli inserimenti lo renderebbero un tassello fondamentale nello scacchiere tattico di Alberto Gilardino. Il Milan, pur non volendo privarsi a cuor leggero di un giocatore del suo calibro, potrebbe prendere in considerazione la sua cessione in caso di un’offerta vantaggiosa, specialmente considerando l’abbondanza di scelte nel reparto mediano rossonero. Per il Genoa, Pobega significherebbe un notevole upgrade qualitativo e una maggiore solidità in mezzo al campo, aspetti cruciali per affrontare un campionato di Serie A sempre più competitivo.

Un Mercato in Fermento per il Genoa

L’interesse per Colombo e Pobega non è un caso isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento da parte del Genoa. Il club rossoblù sta lavorando su più fronti per allestire una rosa all’altezza delle ambizioni, cercando di combinare l’esperienza di giocatori affermati con la freschezza e l’entusiasmo di giovani promesse. L’attenzione ai talenti italiani dimostra una chiara visione a lungo termine e la volontà di creare un nucleo solido e identitario. I tifosi genoani possono guardare con ottimismo a questa fase di mercato, che promette grandi colpi e una squadra sempre più competitiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Genoa riuscirà a portare a termine queste operazioni chiave, che potrebbero davvero cambiare il volto della squadra.