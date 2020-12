Calciomercato Milan, c’è un “tesoretto” per Kabak: ecco a quanto ammonta

Calciomercato Milan, si continua a lavorare per l’acquisto d Ozan Kabak a gennaio. Per strappare il sì dello Schalke c’è un tesoretto

Il Milan continua a puntare Ozan Kabak come possibile rinforzo per il calciomercato invernale. Il centrale turco dello Schalke, prima scelta di Maldini e Massara, era stato vicino a vestire i colori rossoneri già l’estate scorsa ma l’offerta di 15 milioni avanzata dal Milan non bastò a convincere i tedeschi.

Per gennaio però il Milan potrà contare su un tesoretto accumulato lo scorso settembre con la cessione per 20 milioni di euro di Lucas Paquetà e mai realmente reinvestito sul mercato. Questa sarà dunque la cifra massima che il Diavolo sarà disposto a mettere sul mercato per regalare a Pioli il tanto agognato difensore.