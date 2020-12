Calciomercato Milan: i rossoneri vogliono chiudere per Kabak a gennaio

Calciomercato Milan: i rossoneri vorrebbero prelevare Kabak dallo Schalke 04 a gennaio per rinforzare il proprio reparto difensivo

Il Milan, in particolar modo Paolo Maldini e Frederic Massara, ha iniziato da tempo a lavorare sul fronte mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. I rossoneri necessitano di un difensore centrale in più, di qualità, visto che sia Duarte sia Musacchio non convincerebbero a pieno.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo sarebbe sulle tracce di Kabak dello Schalke 04. In estate le richieste del club tedesco non scendevano oltre ai 15 milioni di euro, ora però, ci sarebbe addirittura la possibilità di chiudere a cifre ancor più economiche.