Calciomercato Milan, salta clamorosamente il grande obiettivo di Tare: la notizia alimenta le critiche della stampa. Le ultimissime sui rossoneri

Una vera e propria beffa per i piani alti del Milan, che si sono visti soffiare sotto il naso Archie Brown, l’esterno che sembrava a un passo dal vestire la maglia rossonera. Quella che fino a ieri sembrava una trattativa in discesa per il Diavolo si è trasformata in un amaro risveglio. La Gazzetta.it riporta come il Fenerbahçe abbia compiuto un vero e proprio sorpasso nella notte, assicurandosi le prestazioni del promettente calciatore.

I rossoneri erano in netto vantaggio per l’acquisizione di Brown, e le sensazioni erano più che positive. Tutto faceva presagire una chiusura imminente dell’affare, ma il calcio, si sa, è imprevedibile. Il club turco ha sferrato l’attacco decisivo nelle ultime ore, proponendo un’offerta di ingaggio più alta che ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla loro parte. Una mossa fulminea e vincente, che ha colto di sorpresa il Milan.

Nonostante l’interesse palese e i progressi nella trattativa, non sono riusciti a chiudere l’affare, lasciando spazio all’inserimento e alla determinazione del Fenerbahçe. La rapidità con cui il club turco ha agito, offrendo condizioni economiche superiori al giocatore, ha reso vani gli sforzi del Milan. Ora, i rossoneri dovranno virare su altri obiettivi per rinforzare la fascia, imparando da questa lezione di mercato che ha visto il Fenerbahçe più incisivo e convincente.”