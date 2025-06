Calciomercato Milan, spunta Bouaddi! Allegri stregato, Tare prepara l’assalto al classe 2007

Calciomercato Milan, Allegri stregato da Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille: Tare prepara l’assalto

Il calciomercato Milan continua a muoversi con decisione sul fronte del calciomercato, e le ultime indiscrezioni, riportate da una fonte autorevole come Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Mercato – l’Originale, accendono i riflettori su un nome nuovo, destinato a far parlare di sé: Ayyoub Bouaddi. Centrocampista classe 2007 del Lille, il giovane talento francese ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera, e il suo profilo sembra essere tra i più caldi per il futuro del club di via Aldo Rossi.

L’interesse del Milan per Bouaddi non è casuale. Nonostante la giovanissima età – compirà infatti 18 anni il prossimo 2 ottobre – il francese ha già mostrato doti e maturità fuori dal comune. La stagione appena conclusa lo ha visto protagonista con il Lille, collezionando numeri che fanno ben sperare per il suo futuro: ben 24 presenze in Ligue 1 e addirittura 9 apparizioni in Champions League. Cifre impressionanti per un calciatore nato nel 2007, che testimoniano una precoce esplosione e una capacità di reggere il confronto con il calcio d’élite europeo.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il coinvolgimento di Massimiliano Allegri, figura chiave nelle scelte di mercato del “nuovo corso” rossonero, è stato determinante. Il tecnico, con la sua esperienza e la sua visione tattica, ha dato un parere più che positivo sul giocatore, avallando di fatto un potenziale investimento del Milan su questo gioiello emergente. L’approvazione di Allegri è un segnale forte, che indica come il club stia cercando di costruire una squadra non solo per il presente, ma anche con una prospettiva a lungo termine, puntando su talenti purissimi in grado di crescere e affermarsi.

Ayyoub Bouaddi rappresenta dunque un prospetto di assoluto interesse per il futuro del Milan. Le sue caratteristiche tecniche, unite a una fisicità già ben sviluppata per la sua età, lo rendono un centrocampista moderno, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. La sua capacità di leggere il gioco, la visione periferica e l’abilità nel recupero palla sono qualità che non sono passate inosservate agli scout rossoneri.

L’idea del Milan, come riportato da Di Marzio, è quella di anticipare la concorrenza. Nonostante la giovane età, il valore di Bouaddi è già riconosciuto a livello internazionale, e diversi club europei potrebbero presto bussare alla porta del Lille. Il club rossonero, conscio di questa potenziale corsa al talento, potrebbe decidere di affondare il colpo già nelle prossime settimane, assicurandosi le prestazioni di un calciatore che ha tutte le carte in regola per diventare un pilastro del centrocampo milanista per i prossimi anni.

L’operazione Bouaddi si inserisce perfettamente nella strategia del Milan di combinare acquisti di calciatori esperti con investimenti mirati sui giovani più promettenti. Un mix che potrebbe rivelarsi vincente per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare: Ayyoub Bouaddi potrebbe essere il nome a sorpresa del mercato estivo del Milan, un colpo in prospettiva che promette scintille.