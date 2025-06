Calciomercato Milan, Moncada pesca in Francia! Talento nel mirino, Allegri ha già dato l’ok

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano in Francia: nel mirino c’è Bouaddi del Lille, Massimiliano Allegri ha già dato l’ok

Il calciomercato Milan è un vortice in continuo movimento, e anche in questa esclusiva finestra di giugno, propedeutica al Mondiale per Club, le squadre italiane non smettono di sondare il terreno alla ricerca di talenti. In questo contesto, il Milan, con la sua consueta attenzione ai giovani promettenti, ha posato gli occhi su un nome che sta iniziando a far parlare di sé: Ayyoub Bouaddi. Il centrocampista francese, nato nel 2007, è attualmente una delle gemme più brillanti del Lille, club notoriamente abile nello scoprire e valorizzare prospetti di altissimo livello.

L’interesse dei rossoneri per Bouaddi è stato riportato da fonti autorevoli come Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, che ha evidenziato come il giovane transalpino sia finito nel taccuino della dirigenza milanista. Il fatto che il Milan stia monitorando da vicino un classe 2007, un anno in cui Bouaddi compirà la maggiore età solo il prossimo 2 ottobre, sottolinea la visione a lungo termine del club e la volontà di assicurarsi talenti prima che il loro valore esploda definitivamente sul panorama internazionale.

Nonostante la giovanissima età, Ayyoub Bouaddi ha già dimostrato di possedere qualità fuori dal comune. La sua stagione con il Lille è stata, per un ragazzo della sua leva, straordinariamente ricca di esperienze significative. Ben 24 presenze in Ligue 1, il massimo campionato francese, testimoniano la fiducia che il suo tecnico ha riposto in lui, lanciandolo in un contesto competitivo di alto livello. Ma non solo: Bouaddi ha avuto modo di calcare anche i palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo, collezionando ben 9 apparizioni in Champions League. Affrontare squadre e giocatori di caratura internazionale in una competizione così esigente a soli 17 anni (età che aveva per gran parte della stagione appena conclusa) è un segnale inequivocabile del suo potenziale e della sua maturità calcistica, ben oltre la sua anagrafica.

Le sue caratteristiche tecniche e tattiche sembrano sposarsi bene con le esigenze di un centrocampo moderno: dinamismo, buona visione di gioco, capacità di recupero palla e una discreta propensione ad inserirsi in avanti sono elementi che lo rendono un profilo interessante per qualsiasi grande club. L’idea che il Milan possa puntare su un calciatore così giovane, ma già con un bagaglio di esperienze così rilevante, si inserisce perfettamente nella filosofia rossonera di investire sui talenti emergenti, con la speranza di vederli crescere e affermarsi con la maglia del Diavolo.

L’approvazione di Massimiliano Allegri, il cui apprezzamento per il giovane calciatore è stato anch’esso citato da Di Marzio, aggiunge un ulteriore tassello all’interesse del Milan. Sebbene il futuro di Allegri sia attualmente legato alla Juventus, il fatto che un allenatore della sua esperienza e conoscenza del calcio italiano e internazionale abbia notato Bouaddi, rafforza l’idea che il Milan stia seguendo un profilo di assoluto valore.

Naturalmente, l’acquisto di un talento così giovane e promettente non è mai un’operazione semplice, soprattutto quando si tratta di contendere un giocatore a un club come il Lille, che sa come valorizzare le sue gemme. Tuttavia, la volontà del Milan di inserirsi per tempo in questa corsa è un chiaro segnale delle sue intenzioni. La finestra di mercato di giugno, seppur breve, potrebbe essere il momento giusto per il Milan di gettare le basi per un colpo in prospettiva, assicurandosi un centrocampista che potrebbe rappresentare il futuro del proprio reparto mediano per gli anni a venire. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’interesse si tradurrà in un’offerta concreta, ma l’eco del nome di Ayyoub Bouaddi al Milan è già un chiaro indizio delle ambizioni rossonere.