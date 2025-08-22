Calciomercato Milan, attesa per le visite mediche di Boniface: il nuovo bomber sta per essere a disposizione di Allegri. Tutti i dettagli e le ultimissime

L’affare Victor Boniface si avvia verso la sua fase conclusiva, anche se l’ufficialità non è ancora arrivata. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante nigeriano è a un passo dal vestire la maglia rossonera.

È stato raggiunto un accordo verbale tra le parti: la formula del trasferimento sarebbe un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con un’opzione di riscatto fissata a 24 milioni, ma non obbligatoria. Un’operazione che permetterebbe al Milan di valutare l’impatto del giocatore prima di un investimento più consistente. L’accordo prevederebbe inoltre un contratto fino al 2030 per l’attaccante, segno della volontà del club di puntare su di lui a lungo termine.

Mentre le società si scambiano i documenti e i legali definiscono gli ultimi dettagli, l’agente del giocatore si trova in Italia per finalizzare l’accordo personale. Il prossimo e decisivo passo sarà l’arrivo di Boniface a Milano per sostenere le visite mediche, passaggio fondamentale prima della firma del contratto.

Fino a quel momento, e fino a quando non ci sarà il comunicato ufficiale da parte dei club, si tratta di una trattativa in fase molto avanzata, ma ancora non conclusa. La cautela è d’obbligo, ma i segnali indicano che il Milan ha individuato in Boniface il rinforzo ideale per l’attacco di Massimiliano Allegri, pronto a dare il suo contributo per una stagione da protagonisti.